Спорт

2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі: Қазақстан Уэльстен тағы да ұтылды

Футбол, Қазақстан құрамасы, Астана, Уэльс, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 21:20 Сурет: Instagram/kff_team
4 қыркүйекте Астанада футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңінің ресми матчы өтіп, Қазақстан құрамасы Уэльстен 0:1 есебімен жеңілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл кездесу екі команда үшін де өте маңызды болды, үш ұпай уэльстіктерге 2026 жылғы әлем чемпионатына жолдама алу үшін күресті жалғастыруға жақсы мүмкіндік беретін болды.

Біздің футболшыларға да турнир кестесіндегі соңғы позиция - J тобынан суырылып шығу үшін жеңіс қажет болды.

Матчтың алғашқы минуттарынан бастап қонақтар Темірлан Анарбековтың қақпасы маңында жиі қауіпті сәттер ұйымдастырып, бастаманы өз қолдарына алды, олардың бірі 24-минутта өз мақсатына жетті.

Голдың авторы Уэльс құрамасының шабуылшысы Киффер Мур болды. Алаң иелері бірінші таймның соңында ғана белсенділік танытып, ал Ғалымжан Кенжебек есепті теңестірудің нақты мүмкіндігіне ие болды, бірақ оның қауіпті соққысы штанганың сыртына кетті.

"Елімайдың" жартылай қорғаушысы екінші таймның басында-ақ ұпайды теңестіруге мүмкіндік алды, бірақ қайтадан доп нысанасынан мүлт кетті.

Нәтижесінде 1:0 есебімен Қазақстан құрамасын жеңген қонақтар 10 ұпай жинап, турнир кестесінде бірінші орынға шықты.

Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың көктемінде уэльстіктер өз алаңында Әли Әлиевтің командасын 3:1 есебімен жеңген болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
