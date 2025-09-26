ФИФА 2026 жылғы әлем чемпионатының талисмандарын таныстырды
Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) 2026 жылғы әлем чемпионатының ресми символдарын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Турнирдің талисмандары үш ел – чемпионатты бірге өткізетін мемлекеттерді бейнелейтін жануарлар болды:
- Мейпл есімді бұлан (Канада);
- Заю атты ягуар (Мексика);
- Клатч есімді ақбас қыран (АҚШ).
ФИФА президенті Джанни Инфантиноның айтуынша, бұл жаңа кейіпкерлер футболға тән қуаныш, энергия мен бірлік рухын бейнелейді.
"Үш талисман — ойынды жаңа деңгейге шығаратын бұл турнирдің жарқын атмосферасын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады", – деді Инфантино.
Алдағы әлем чемпионаты тарихта алғаш рет 32 емес, 48 ұлттық құрама қатысатын алғашқы турнир болмақ. Жарыстар 2026 жылғы 15 маусым мен 13 шілде аралығында АҚШ, Канада және Мексика стадиондарында өтеді.
