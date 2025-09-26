Аида Әбікеева, Әбиба Әбужақынова және өзге де спортшылар Олимпиадаға дайындалу мақсатында стипендия алады
Қазақстандық 20 спортшы 2028 жылғы Олимпиадаға дайындалу мақсатында ХОК стипендиясына ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Ұлттық Олимпиадалық комитеті мәліметіне сүйенсек, стипендия 2028 жылы Лос-Анджелесте (АҚШ) өтетін Олимпиада ойындарына дайындалу мақсатында бөлінген. Бағдарламаның мақсаты – спортшыларды төртжылдықтың басты додасына іріктеу кезеңінде және дайындық барысында қолдау.
"Стипендия Лос-Анджелес Олимпиадасының бағдарламасына енген жекелей спорт түрлерінде өнер көрсететін спортшыларға беріледі", – делінген ақпаратта.
Ондағы міндетті талаптар:
- іріктеуден өтуге және жоғары орындарға үміткер болуға мүмкіндік беретін нәтижелер,
- допингке қарсы ережелерді бұзбау
- Олимпиадалық хартияға қайшы келетін санкциялардың болмауы.
Сондай-ақ, қаржыландырудың келесі мақсаттарда жұмсалатыны белгілі болды:
- оқу-жаттығу жиындарына,
- жекелей дайындықтарға,
- бапкерлер мен мамандардың еңбекақысын төлеуге,
- медициналық және ғылыми қолдауға,
- сақтандыруға,
- тұру мен тамақтануға жұмсалады.
Қазақстаннан бағдарламаға енген спортшылар тізімі:
- Аида Әбікеева (бокс)
- Сағындық Тоғамбай (бокс)
- Ғұсман Қырғызбаев (дзюдо)
- Әбиба Әбужақынова (дзюдо)
- Милад Карими (спорттық гимнастика)
- Руслан Курбанов (семсерлесу)
- Исхар Курбаев (грек-рим күресі)
- Ризабек Айтмұхан (еркін күрес)
- Зейнеп Баянова (әйелдер күресі)
- Мария Бровкова (байдарка мен каноеде есу)
- Александра Ле (нысана көздеу, пневматикалық қару)
- Ислам Сәтпаев (нысана көздеу, пневматикалық қару)
- Әмір Маймұратов (спорттық құзға өрмелеу)
- Батырхан Төлеуғали (таеквондо)
- Алан Құрманғалиев (үстел теннисі)
- Елизавета Матвеева (жеңіл атлетика)
- Әсем Орынбай (стенд ату)
- Сергей Петрович (ауыр атлетика)
- Арай Нұрлыбекова (ауыр атлетика)
- Данил Мусабаев (батуттағы гимнастика).
Бұған дейін Қазақстандықтар спорттық құзға өрмелеуден әлем чемпионатының іріктеу кезеңінен өте алмағанын жазғанбыз.
