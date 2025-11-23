#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Спорт

Әбиба Әбужақынова Абу-Дабиге барады

Әбиба Әбужақынова, Үлкен Дулыға, Абу-Даби , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.11.2025 09:33 Сурет: Instagram/qaz_team_official
Алдағы күндері Қазақстан құрамасының дзюдошысы, JENYS клубының капитаны және көшбасшысы Әбиба Әбужақынова Үлкен Дулыға турниріне қатысу үшін Абу-Дабиге барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының толық құрамы келесідей.

Әйелдер:

  • Әбиба Әбужақынова, 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде;
  • Бақыт Құссақбаева, 57 келіге дейін;
  • Эсмигүл Күюлова, 63 келіге дейін.

Ерлер:

  • Мағжан Шамшадин, 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде;
  • Аман Бақытжан, Нұрқанат Серікбаев, Ғазман Қырғызбаев - 66 келіге дейін;
  • Есет Қуанов, 73 келіге дейін;
  • Азат Күмісбай, Абылайхан Жұбаназар - 81 келіге дейін;
  • Ермахан Әнуарбеков, 90 келіге дейін;
  • Марат Байқамұров, Нұрлыхан Шархан - 100 келіге дейін;
  • Еламан Ерғалиев, 100 келіден жоғары салмақ дәрежесінде.

Сурет: Instagram/kaz_judoteam

Әлемнің 53 елінен келген 401 дзюдошы 28-30 қараша аралығында БАӘ-де өтетін турнирде медальдар мен рейтингтік ұпайларды өзара сарапқа салады.

Турнирге Олимпиада чемпиондары мен Әлем чемпиондары қатысады, олардың арасында Хидаят Хейдаров, Лаша Бекаури, Ассунта Скутто, Дистрия Красничи, Гиорги Сардалашвили, Фран Гарригос, Махмадбек Махмадбеков, Тамерлан Башаев, Музаффарбек Туробоев және басқалар да бар. Бұл тізімде тек Елдос Сметов жоқ. Ол енді ғана жаттығуларға кірісті және 2026 жылдың басынан бастап жарысқа қосылу жоспары бар.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Абу-Дабидегі Grand Slam: Әбиба Әбужақынова жартылай финалға шыға алмады
17:12, 11 қазан 2024
Абу-Дабидегі Grand Slam: Әбиба Әбужақынова жартылай финалға шыға алмады
Әбиба Әбужақынова дзюдодан Гран-при турнирінің алтын медалі үшін күреседі
20:10, 07 наурыз 2025
Әбиба Әбужақынова дзюдодан Гран-при турнирінің алтын медалі үшін күреседі
Әбиба Әбужақынова мансабында алғаш рет дзюдодан әлем чемпионатының финалына шықты
19:00, 13 маусым 2025
Әбиба Әбужақынова мансабында алғаш рет дзюдодан әлем чемпионатының финалына шықты
