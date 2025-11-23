Әбиба Әбужақынова Абу-Дабиге барады
Алдағы күндері Қазақстан құрамасының дзюдошысы, JENYS клубының капитаны және көшбасшысы Әбиба Әбужақынова Үлкен Дулыға турниріне қатысу үшін Абу-Дабиге барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасының толық құрамы келесідей.
Әйелдер:
- Әбиба Әбужақынова, 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде;
- Бақыт Құссақбаева, 57 келіге дейін;
- Эсмигүл Күюлова, 63 келіге дейін.
Ерлер:
- Мағжан Шамшадин, 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде;
- Аман Бақытжан, Нұрқанат Серікбаев, Ғазман Қырғызбаев - 66 келіге дейін;
- Есет Қуанов, 73 келіге дейін;
- Азат Күмісбай, Абылайхан Жұбаназар - 81 келіге дейін;
- Ермахан Әнуарбеков, 90 келіге дейін;
- Марат Байқамұров, Нұрлыхан Шархан - 100 келіге дейін;
- Еламан Ерғалиев, 100 келіден жоғары салмақ дәрежесінде.
Әлемнің 53 елінен келген 401 дзюдошы 28-30 қараша аралығында БАӘ-де өтетін турнирде медальдар мен рейтингтік ұпайларды өзара сарапқа салады.
Турнирге Олимпиада чемпиондары мен Әлем чемпиондары қатысады, олардың арасында Хидаят Хейдаров, Лаша Бекаури, Ассунта Скутто, Дистрия Красничи, Гиорги Сардалашвили, Фран Гарригос, Махмадбек Махмадбеков, Тамерлан Башаев, Музаффарбек Туробоев және басқалар да бар. Бұл тізімде тек Елдос Сметов жоқ. Ол енді ғана жаттығуларға кірісті және 2026 жылдың басынан бастап жарысқа қосылу жоспары бар.
