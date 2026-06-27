#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Футболдан ӘЧ-2026: Кабо-Верденің келесі қарсыласы Аргентина құрамасы болды

Футбол, ӘЧ-2026, Кабо-Верде, Аргентина, 4 шілде, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 12:30 Сурет: Instagram/fifaworldcup
Футболдан Әлем чемпионатының алдын ала қорытынды ойындарының қорытындысы бойынша I және H тобында тағы бір плей-офф кезеңіне шыққан жұп анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы Әлем чемпионатының 1/16 финалында қазіргі әлем чемпионы Аргентина мен Кабо-Верде құрамалары өнер көрсететін болды.

Лионель Мессидің командасы турнирдің плей-офф кезеңіне J тобының жеңімпазы ретінде шықты, бірақ африкалықтар H квартетіндегі екінші орыннан суырылып алға ұмтылды.

Аргентина мен Кабо-Верде арасындағы матч 4 шілдеде Майамиде (АҚШ) өтеді, басталуы – Қазақстан уақыты бойынша 03:00-де.

Айта кету керек, "көк акулалар" үшін бұл дебюттік әлем чемпионатындағы плей-офф кезеңіне шығуы тарихи сәтке баланады. Топтық раундта Бубишта командасы үш ойында да тең ойнап, бір де бір матчта жеңіліс таппады.

Бұған дейін Мысыр құрамасы Иранды жеңіп, өз тарихында алғаш рет Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мысыр, футбол, Әлем чемпионаты, плей-офф кезеңі, Иран
12:06, Бүгін
Мысыр құрамасы өз тарихында алғаш рет Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шықты
Футбол, ӘЧ-2026, Қазақстан
17:40, 13 желтоқсан 2024
Футболдан ӘЧ-2026: Қазақстан құрамасының қарсыластары анықталды
Футбол, Африка Кубогы-2025, 1/8 финал, жолдама
14:58, 01 қаңтар 2026
Футболдан Африка Кубогы-2025: 1/8 финалдың барлық қатысушы командалары анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Аблайхан Жубаназар
12:38, Бүгін
Сборная Казахстана провалила второй день Grand Prix в Циндао: только факты
Джастин Гейджи
11:54, Бүгін
Чемпион UFC Гейджи хочет подраться с Конором Макгрегором
Аделина Новицки
11:15, Бүгін
Дзюдоистка из Казахстана Асхат уступила израильтянке Новицки в первой схватке на GP в Китае
Бахытжан Абдурахманов
10:38, Бүгін
Узбекский чемпион Азии Ахадов победил Абдурахманова и вышел в 1/4 финала Grand Prix
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: