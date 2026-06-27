Футболдан ӘЧ-2026: Кабо-Верденің келесі қарсыласы Аргентина құрамасы болды
Сурет: Instagram/fifaworldcup
Футболдан Әлем чемпионатының алдын ала қорытынды ойындарының қорытындысы бойынша I және H тобында тағы бір плей-офф кезеңіне шыққан жұп анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы Әлем чемпионатының 1/16 финалында қазіргі әлем чемпионы Аргентина мен Кабо-Верде құрамалары өнер көрсететін болды.
Лионель Мессидің командасы турнирдің плей-офф кезеңіне J тобының жеңімпазы ретінде шықты, бірақ африкалықтар H квартетіндегі екінші орыннан суырылып алға ұмтылды.
Аргентина мен Кабо-Верде арасындағы матч 4 шілдеде Майамиде (АҚШ) өтеді, басталуы – Қазақстан уақыты бойынша 03:00-де.
Айта кету керек, "көк акулалар" үшін бұл дебюттік әлем чемпионатындағы плей-офф кезеңіне шығуы тарихи сәтке баланады. Топтық раундта Бубишта командасы үш ойында да тең ойнап, бір де бір матчта жеңіліс таппады.
Бұған дейін Мысыр құрамасы Иранды жеңіп, өз тарихында алғаш рет Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шыққанын жазғанбыз.
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