Ұлыбритания құрамасының футболшысы жеңісті тойлау сәтінде жарақат алып, ауруханаға түсті
36 жастағы футболшы әлем чемпионатының 1/8 финалында Ұлыбритания құрамасының Мексиканы 3:2 есебімен жеңгенінен кейінгі мерекелік сәтте жарақат алған.
Оқиға ойыншылар жеңісті тойлап жатқан кезде болған. Хендерсон жарнамалық қоршаулардан секіріп өтпек болып, құлап, қолын жарақаттап алған. Оны алаңнан зембілмен алып шығып, шұғыл түрде ауруханаға жеткізген.
Матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында Ұлыбритания құрамасының бас бапкері Томас Тухель футболшының білегін жарақаттағанын айтты.
Енді Хендерсонға ота жасалуы қажет. Осыған байланысты оның әлем чемпионатының қалған кездесулеріне қатысу мүмкіндігі өте төмен. Қазіргі уақытта Джордан Мексикадағы ауруханалардың бірінде ем қабылдап жатыр.
Ұлыбритания құрамасының келесі ойыны 12 шілдеге жоспарланған. Бұл кездесуде олар әлем чемпионатының ширек финалында Норвегия құрамасымен кездеседі.