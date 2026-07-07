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Спорт

Ұлыбритания құрамасының футболшысы жеңісті тойлау сәтінде жарақат алып, ауруханаға түсті

Ұлыбритания құрамасының футболшысы жеңісті тойлау сәтінде жарақат алып, ауруханаға түсті , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 14:12 Сурет: Instagram/jordanhenderson
Ұлыбритания футбол құрамасының тәжірибелі жартылай қорғаушысы Джордан Хендерсон 2026 жылғы әлем чемпионатының қалған ойындарына қатыса алмайды. "Брентфорд" клубының ойыншысы командаластарымен бірге жеңісті тойлау кезінде абайсызда жарақат алып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

36 жастағы футболшы әлем чемпионатының 1/8 финалында Ұлыбритания құрамасының Мексиканы 3:2 есебімен жеңгенінен кейінгі мерекелік сәтте жарақат алған.

Оқиға ойыншылар жеңісті тойлап жатқан кезде болған. Хендерсон жарнамалық қоршаулардан секіріп өтпек болып, құлап, қолын жарақаттап алған. Оны алаңнан зембілмен алып шығып, шұғыл түрде ауруханаға жеткізген.

Матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында Ұлыбритания құрамасының бас бапкері Томас Тухель футболшының білегін жарақаттағанын айтты.

Енді Хендерсонға ота жасалуы қажет. Осыған байланысты оның әлем чемпионатының қалған кездесулеріне қатысу мүмкіндігі өте төмен. Қазіргі уақытта Джордан Мексикадағы ауруханалардың бірінде ем қабылдап жатыр.

Ұлыбритания құрамасының келесі ойыны 12 шілдеге жоспарланған. Бұл кездесуде олар әлем чемпионатының ширек финалында Норвегия құрамасымен кездеседі.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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