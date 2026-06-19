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Спорт

Катарға қарсы матчта Канада құрамасының ойыншысы ауыр жарақат алды

Катарға қарсы матчта Канада құрамасының ойыншысы ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 09:15 Сурет: Movistar Plus Deportes
2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының екінші турында Канада құрамасы Катарды ірі есеппен жеңді. Алты гол соғылған, екі ойыншы алаңнан қуылған кездесуде турнирдегі ең ауыр жарақат тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Чемпионат" басылымының мәліметінше, канадалық жартылай қорғаушы Исмаэль Коне жарақатының қаншалықты ауыр екенін аяғына қараған кезде ғана түсінген. Алайда бұл жағдай Канада құрамасының жеңісіне кедергі келтірмеді.

Матчтың 55-минутында Катар құрамасының жартылай қорғаушысы Ассим Мадибо Исмаэль Конеге ауыр жарақат салды. Канадалық футболшы алаңнан зембілмен шығарылды. Осы эпизод үшін Мадибо қызыл қағаз алып, командасын тоғыз ойыншымен қалдырды.

Алты күн бұрын Швейцариямен тең түсіп, жанкүйерлерді таңғалдырған Катар құрамасы бұл жолы әлем чемпионатының қожайындарына қарсы ойында өте әлсіз өнер көрсетті.

Канада құрамасы матч тағдырын алғашқы таймда-ақ шешіп тастады. Команда 14 соққы жасап, 2,42 xG көрсеткішіне қол жеткізіп, үш гол соқты. Бұдан кейін ойын бірқалыпты өрбігенімен, Коненің ауыр жарақаты кездесудің көңіл күйін өзгертті. "Сассуоло" клубының жартылай қорғаушысы жарақат алғаннан кейін футболдағы қуаныш туралы айту қиын болды.

Бұған дейін суперкомпьютер 2026 жылғы әлем чемпионатының алғашқы турынан кейін турнир фавориттерінің рейтингін қайта өзгерткені хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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