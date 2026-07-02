Мексика құрамасының әлем чемпионатындағы жеңісі қайғылы жағдаймен аяқталды
La Jornada басылымының мәліметінше, екі жанкүйер Мексика астанасында ұлттық құраманың әлем чемпионатының 1/16 финалында Эквадорды жеңгеннен кейін ұйымдастырылған жаппай мерекелеу кезінде көз жұмған.
Бұл ақпаратты Мехико қаласының Денсаулық сақтау департаменті де растады.
📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026
En alcance a la información reportada:
Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares.
Desde el…
Зардап шеккендерге Ланкастер және Реформа көшелерінің қиылысында медициналық көмек көрсетілген. Алайда дәрігерлер олардың өмірін сақтап қала алмады. Алдын ала мәлімет бойынша, екі адамның да өліміне тұншығу себеп болған.
"Қаза тапқандардың қатарында 44 жастағы ер адам мен 19 жастағы бойжеткен бар. Оларға күрделі реанимациялық шаралар жүргізілді, алайда өкінішке қарай, оларды аман алып қалу мүмкін болмады", – деп мәлімдеді Мехико қаласының Денсаулық сақтау департаменті.
Қаза болғандардың жеке басын оқиға орнында олардың туыстары анықтады.
Бұған дейін Ұлыбритания құрамасы әлем чемпионатынан ұшып кете жаздағанын жазғанбыз.