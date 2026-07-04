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Спорт

Футболдан ӘЧ-2026: Мысыр Австралияны жеңіп, алғаш рет 1/8 финалға өтті

Мысыр, футбол, Әлем чемпионаты, 1/16 финал, Австралия, Даллас, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 10:27 Сурет: Instagram/fifaworldcup
4 шілдеге қараған түні футболдан Әлем чемпионатында 1/16 финалдық матч барысында Австралия пенальти сериясында Мысыр командасына жол беріп, жарыс жолынан шығып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ-тың Даллас қаласындағы "AT&T Стэдиум" аренасында өткен матчтың негізгі уақыты 1:1 есебімен аяқталды.

Перғауындар 13-минутта Эмам Ашурдың әдемі соққысының арқасында есеп ашты. Австралиялық жасақ үзілістен кейін тепе-теңдікті қалпына келтірді, оларға Мохамед Ханидың автоголы көмек болды.

Содан кейін кездесу пенальти сериясына ұласты, бұл ретте сәттілік мысырлықтарға бұйырып, есеп 4: 2 болды. Австралия сапындағы Харри Суттар мен Лукас Херрингтон өз мүмкіндіктерін пайдалана алмады.

Бірақ африкалықтардың көшбасшысы Мохамед Салах өз мүмкіндігін сәтті пайдаланып, гол соға білді.

Айта кету керек, Австралия құрамасының бас бапкері Тони Попович пенальти сериясы алдында қақпашыны алмастырды.

22 жастағы Патрик Бичтің орнына 34 жастағы Мэтью Райан алаңға шықты. Алайда бапкердің жоспары іске аспады, тәжірибелі деген қақпашы бір де бір доптың бетін қайтара алмады. Нәтижесінде Мысыр қазіргі мундиалда екінші тарихи жағдайды тудырып, турнир кестесінде тағы да жоғарылады.

Енді Мохамед Салахтың командасы 7 шілдеде турнирдің 1/8 финалында Лионель Мессидің командасымен кездесетін болады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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