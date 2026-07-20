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Спорт

Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды

Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 11:56 Сурет: Facebook/SeFutbol
2026 жылғы 20 шілдеде футболдан әлем чемпионатының финалында Испания құрамасы қосымша уақытта Аргентинаны 1:0 есебімен жеңіп, әлем чемпионы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Финалдық кездесудің негізгі уақыты 0:0 есебімен аяқталды. Матчтың тағдырын қосымша уақыттағы жалғыз гол шешті. 106-минутта Ферран Торрес Нико Уильямстың нәтижелі пасын сәтті пайдаланып, допты қақпаның жоғарғы бұрышына дәл бағыттады.

Айта кетерлігі, бұл Ферран Торрестің 2026 жылғы әлем чемпионатындағы жалғыз голы болды. Алайда дәл осы гол Испанияға әлем чемпионы атағын сыйлады.

Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 11:56

Сурет: Facebook/SeFutbol

Матч бойы испандықтар ойын тізгінін толық өз қолында ұстады. Олар қарсылас қақпасына 20 соққы жасап, оның 11-і қақпаға дәл бағытталды. Допқа иелік ету көрсеткіші де Испанияның басымдығын көрсетті – 68 пайыз, ал Аргентина 32 пайыз ғана допқа иелік етті.

93-минутта Аргентина құрамасы бір ойыншысынан айырылды. Энцо Фернандес екінші сары қағазын алып, алаңнан қуылды. Қалған уақытта аргентиналықтар қарсылас қақпасына бірде-бір дәл немесе дәл емес соққы жасай алмады. Бұл әлем чемпионаттары тарихындағы ең нашар көрсеткіштердің бірі ретінде тіркелді.

Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 11:56

Сурет: X/AFASeleccionEN

Осылайша, Испания құрамасы өз тарихында екінші рет әлем чемпионы атанды. Бұған дейін олар 2010 жылы Оңтүстік Африкада өткен әлем чемпионатының финалында Нидерландыны 1:0 есебімен жеңіп, алғаш рет әлем чемпионы болған еді.

Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 11:56

Сурет: Х/SeFutbol

Испанияның әлем чемпионатындағы жолы

Испания H тобында бірінші орынмен плей-офф кезеңіне шықты. Топтық кезеңде олар:

  • Кабо-Вердемен – 0:0 есебімен тең түсті;
  • Сауд Арабиясын – 4:0 есебімен жеңді;
  • Уругвайды – 1:0 есебімен ұтты.

Плей-офф кезеңінде Испания:

  • Австрияны – 3:0;
  • Португалияны – 1:0;
  • Бельгияны – 2:1;
  • Францияны – 2:0 есебімен жеңіп, финалға шықты.

Осылайша, Аргентина құрамасы 2022 жылы Катарда жеңіп алған әлем чемпиондығы атағын қорғай алмады. Соған қарамастан аргентиналықтар әлем чемпионатын үш рет жеңіп алған құрамалардың қатарында қалып отыр. Олар 1978, 1986 және 2022 жылдары әлем чемпионы атанған. Испанияға қарсы өткен финал Аргентина құрамасының әлем чемпионаттары тарихындағы жетінші финалы болды.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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