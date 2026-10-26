#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
451.05
504.95
5.6
Мәдениет және шоу-бизнес

Алматыда Әміре Қашаубаев атындағы республикалық ән байқауы өтіп жатыр

Ән байқауы, Алматы, Әміре Қашаубаев, республикалық байқау , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 22:24 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Бүгін, 26 қазанда Алматыда Әміре Қашаубаев атындағы республикалық дәстүрлі ән орындаушылар байқауының ашылу рәсімі мен бірінші кезеңі өтті6 деп хабарлайды Zakon.kz.

Байқауды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы ұйымдастырды,

Республикалық байқау Әміре Қашаубаевтың шығармашылық мұрасын дәріптеуге, дәстүрлі ән өнерін дамытуға және жас орындаушыларды қолдауға бағытталған. Сондай-ақ Біржан сал, Ақан сері, Естай, Мұхит секілді халық композиторларының асыл мұрасын қайта жаңғырту көзделген.

Байқауға 41 өтінім түсті. Іріктеу қорытындысы бойынша республикалық кезеңге 20-35 жас аралығындағы 22 әнші жолдама алды. Іс-шараның ашылуы қарсаңында қатысушылардың сахнаға шығу кезегі жеребе арқылы анықталды.

Байқау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қатысушылар орындаушылық шеберлігін, өзіндік ән айту мәнерін және дәстүрлі ән мектептерінің ерекшеліктерін қаншалықты меңгергенін көрсетеді.

Қатысушылардың өнерін әншілер мен бейінді оқу орындарының оқытушыларынан құралған қазылар алқасы бағалайды. Олардың қатарында Жақсыкелді Кемалов, Қайрат Кәкімов, Нұржан Жанпейісов, Шолпан Даржан және Гүлмира Сарина бар.

Байқау 27 қазанда аяқталады. Сағат 19:00-де іс-шараның жабылу салтанаты өтіп, жеңімпаздар марапатталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
«Үздік 100 студент» байқауы: еліміздің колледждерінің үздік студенттері анықталды
16:52, 01 мамыр 2025
"Үздік 100 студент" байқауы: еліміздің колледждерінің үздік студенттері анықталды
Заң мен тәртіп: БҚО-да &quot;Парасатты болашақ&quot; республикалық бейнероликтер байқауы басталды
17:15, 17 маусым 2025
Заң мен тәртіп: БҚО-да "Парасатты болашақ" республикалық бейнероликтер байқауы басталды
Форум, Түркістан, қаржылық сауаттылық
18:21, 20 қараша 2024
Түркістанда қаржылық сауаттылықты арттыруға қатысты республикалық форум өтіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
22:35, Бүгін
Главный тренер "Барыса" Кравец прокомментировал поражение от "Автомобилиста"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
22:04, Бүгін
Появился видеообзор матча КХЛ "Автомобилист" - "Барыс"
Фото: UWW
21:45, Бүгін
Казах из Узбекистана Халмаханов вышел в финал ЧМ-2026 в греко-римской борьбе
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:21, Бүгін
"Барыс" крупно проиграл "Автомобилисту" в матче КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: