Қазақстанда стриминг сервисті қалай таңдау керек: жазылмас бұрын нені тексереміз
Жазылым құны өз бағасын толық ақтауы үшін, оны рәсімдемес бұрын жеті маңызды талапқа мән берген жөн.
1. Фильмдер мен сериалдар каталогы
Басты назарды контенттен бастаңыз. Каталогта кино жаңалықтары, танымал сериалдар, Голливуд премьералары, отандық жобалар және түрлі жанрдағы фильмдердің бар-жоғын тексеріңіз. Егер классикалық туындыларды қайталап көргенді ұнатсаңыз, бұрынғы танымал туындылардың таңдауына да көңіл бөліңіз.
Қандай фильмдер мен сериалдар жазылым бойынша бірден қолжетімді, ал қайсысына бөлек ақы төлеу қажеттігін алдын ала біліп алған абзал. Каталогтың ауқымды болғаны жақсы, әрине, бірақ оның ішінен дәл өзіңізге қызықты контенттің тұрақты түрде табылып тұрғаны одан да маңызды.
Бұл MEGOGO-да қалай жүзеге асырылған:
Медиасервистің Қазақстандағы каталогы жоғары сападағы 8600-ден астам фильм, сериал және анимациялық туындыны қамтиды. Платформа Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Disney және Lionsgate сияқты әлемдік ірі студиялармен тікелей серіктестік орнатқан. Пайдаланушыларға культтік "Тақтар ойыны" ("Игра престолов"), "Сопрано әулеті" ("Клан Сопрано") мен "Чернобыльден" бастап "Айдаһар үйі" ("Дом Дракона") мен "Одни из нас" сериалдарының жаңа маусымдарына дейінгі HBO контентінің ауқымды топтамасы қолжетімді. Сонымен қатар, сервис отандық өнімдер сөресін де белсенді дамытып келеді: жазылымға ешқандай қосымша төлемсіз көруге болатын танымал қазақстандық кинолар, комедиялар мен авторлық драмалар кіреді.
2. Спорттық тікелей трансляциялар
Егер сіз футбол, теннис, жекпе-жек немесе басқа да спорт түрлерін тұрақты бақылап отырсаңыз, сервистің қандай спорт арналары мен жарыстарды көрсететінін тексеріңіз. Трансляциялардың жазылым құнына кіретінін және тікелей эфирді көре алмай қалған жағдайда матчтардың жазбасын көру мүмкіндігі қарастырылғанын нақтылап алыңыз.
Осылайша сіз тек кешкі кино үшін ғана емес, сүйікті командаларыңыз бен тартысты бәсекелерді тамашалауға да жарайтын жан-жақты платформаны таңдай аласыз.
Бұл MEGOGO-да қалай жүзеге асырылған:
Спорт тікелей бірыңғай жазылымға біріктірілген. Пайдаланушылар Setanta Sports арналар топтамасы, қазақстандық "QAZSPORT" телеарнасы, сондай-ақ Eurosport арқылы тікелей трансляцияларға қол жеткізеді. Бұл УЕФА Чемпиондар лигасының, Ағылшын Премьер-лигасының, Ла Лиганың, А Сериясының матчтарын, UFC турнирлері мен Формула-1 кезеңдерін бөлек спорттық абонемент сатып алмай-ақ, бір қосымша арқылы тамашалауға мүмкіндік береді.
3. Телеарналар мен бағдарламалар
Онлайн-кинотеатр тек фильмдер мен сериалдармен ғана шектелуге тиіс емес. Кейбір сервистер қосымша дәстүрлі телеарналарды да ұсынады: жаңалықтар, ойын-сауық, балалар, музыкалық және спорттық арналар.
Топтамада өзіңіз көріп жүрген үйреншікті телеарналардың бар-жоғын және оларды тікелей эфирде көруге болатынын анықтаңыз. Бұл сериалдан жаңалықтарға немесе телебағдарламаларға қосымшаны ауыстырмай-ақ ауысу үшін өте қолайлы.
Бұл MEGOGO-да қалай жүзеге асырылған:
Сервис 110-нан астам танымал телеарнаны көрсетеді. Бағдарламалар торына Қазақстанның негізгі ұлттық арналары ("Qazaqstan", "Хабар", "24 KZ", "КТК", "Жетінші арна", балаларға арналған "Balapan"), сондай-ақ Discovery, National Geographic, Animal Planet тобының халықаралық премиум арналары және TV1000 кинозалдары кіреді. Арналардың басым бөлігінде TimeShift (тікелей эфирді тоқтату және кері айналдыру) және Catch-up (соңғы 7 күндегі телебағдарламалар архивіне кіру) функциялары қосылған.
4. Дыбыстау және субтитр тілдері
Жазылымды рәсімдемес бұрын, контенттің сізге ыңғайлы тілде қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз. Қазақстанда көру үшін қазақша және орысша дубляж бен дыбыстау, сондай-ақ түпнұсқа тілі мен субтитрлер маңызды болуы мүмкін.
Ескеретін жайт: қосымша интерфейсінің белгілі бір тілде болуы барлық фильм сол тілде қолжетімді дегенді білдірмейді. Өзіңізге қызықты туындының карточкасын ашып, дыбыс пен субтитр баптауларын алдын ала тексерген жөн.
Бұл MEGOGO-да қалай жүзеге асырылған:
Платформа қазақтілді контент бағытын жүйелі түрде дамытып келеді. Каталогта қазақ тіліндегі отандық туындылар да, кәсіби қазақша дубляжы немесе субтитрі бар халықаралық блокбастерлер, мультфильмдер мен сериалдар да ұсынылған. MEGOGO Қазақстан көрермендері үшін шетелдік студиялар өнімдерін қазақшаға бейімдеу (локализациялау) бойынша жеке бастамаларын іске асырып келеді. Ал шет тілдерін үйреніп жүргендер үшін өшіріп-қосуға болатын субтитрлері бар түпнұсқа тілінде көру мүмкіндігі қарастырылған.
5. Құрылғылар саны және көруге ыңғайлылығы
Контентті көбіне қайдан көретініңізді жоспарлаңыз: теледидардан ба, смартфоннан ба, планшеттен бе әлде компьютерден бе? Сервистің әртүрлі құрылғыларды қолдағаны және қаралымды тоқтаған жеріңізден жалғастыруға мүмкіндік бергені аса маңызды.
Егер жазылымды отбасының бірнеше мүшесі қатар қолданатын болса, бір мезгілде көру шарттары мен рұқсат етілген құрылғылар санын тексеріңіз. Бұл көрсеткіштер таңдалған тарифке байланысты өзгеруі мүмкін.
Бұл MEGOGO-да қалай жүзеге асырылған:
1 жазылым = 5 құрылғы. Бір аккаунтқа бір уақытта Smart TV теледидарларын (Samsung Tizen, LG webOS, Android TV, Google TV, Apple TV), смартфондар мен планшеттерді (iOS, Android), ноутбуктер мен медиаприставкаларды қосуға болады. Отбасы мүшелері бір уақытта әртүрлі контентті қарай алады: мысалы, қонақ бөлмедегі үлкен экраннан футбол, планшеттен сериал, ал смартфоннан мультфильм көруге мүмкіндік бар.
6. Балалар профилі және интернетсіз көру мүмкіндігі
Жазылымды бүкіл отбасы қолданса, қосымша функцияларға назар аударыңыз. Балалар профилі балаға арналған қауіпсіз әрі бөлек кеңістік қалыптастырып, мультфильмдер мен бағдарламаларды жас шамасына қарай іріктеуге көмектеседі. Қолжетімді контентті басқару қаншалықты ыңғайлы екенін және балалар мен ересектер профилі арасында ауысу қалай реттелгенін тексеріңіз.
Сондай-ақ фильмдер мен сериалдарды құрылғыға жүктеп алу мүмкіндігі де өте пайдалы. Жолда офлайн-көру,, ұшақта немесе интернеті нашар жерлерде таптырмайтын көмекші. Ал егер сервисте автоматты түрде жүктеу функциясы болса, қажетті контентті қолмен жүктеп әуре болмай, алдын ала оңай дайындап қоюға болады.
Бұл MEGOGO-да қалай жүзеге асырылған:
Қосымшада балаларға арналған түрлі-түсті әрі қауіпсіз интерфейсі бар арнайы Балалар профилі қарастырылған. Мұнда барлық контент жас санатына қарай сүзгіден өтеді, ал ересектер каталогына өту төрт таңбалы PIN-кодпен қорғалған. Сапарлар үшін офлайн-қолжетімділік функциясы енгізілген: фильмдерді, сериалдар мен мультфильмдерді орын үнемдеу мақсатында әртүрлі сапада смартфон немесе планшет жадына жүктеп алуға болады. Сонымен қатар, офлайн-режимде лицензияланған аудиокітаптар мен подкастар каталогы да қолжетімді, бұл әсіресе жолда көлік жүргізіп келе жатқанда өте қолайлы.
7. Жазылым құны және оның мазмұны
Бағаларды салыстырған кезде тек ай сайынғы төлем мөлшеріне ғана емес, сол бағаның ішіне не кіретініне де қараңыз. Фильмдер, телеарналар мен спорт топтамаларының құнын, төлем шарттары мен автоматты түрде ұзарту тәртібін жеке бағалаңыз.
Кейде контенттің бірнеше түрін біріктірген бір ғана топтама бөлек-бөлек бірнеше жазылым алғаннан әлдеқайда тиімді болып шығады. Мысалы, MEGOGO-да таңдалған пакетке қарай фильмдер, сериалдар, телеарналар мен спорттық трансляциялар қосылған тиімді ұсынысты таңдауға болады. Сатып алмас бұрын қызметтердің нақты құрамын зерделеп, өзіңізге қажетті контенттің шынымен де баға ішінде бар екеніне көз жеткізген дұрыс.
Бұл MEGOGO-да қалай жүзеге асырылған:
Сервис ұлттық валютадағы (теңге) ашық тарифтермен жұмыс істейді, валюта айырбастауға байланысты ешқандай жасырын комиссия жоқ. Төлем жасау қазақстандық пайдаланушылар үшін барынша бейімделген: жазылым ақысын тікелей Kaspi.kz қосымшасы (соның ішінде Kaspi QR) арқылы, ҚР кез келген банкінің карталарымен, ұялы телефон балансынан немесе электроника дүкендері желісінің цифрлық сертификаттарымен төлеуге болады. Басты флагмандық тариф ("Максималды") барлық негізгі бағытты біріктіреді — мыңдаған фильмдер мен сериалдар, архиві бар 140-тан астам телеарна, Setanta Sports спорттық трансляциялары және аудио бөлімі бір ғана жазылымға топтастырылып, бірнеше сервисті толық алмастырады.
Қаралымға қажеттінің бәрі — MEGOGO-да
Егер сіз фильмдер мен сериалдары, телеарналар мен спорттық трансляциялары бір жерге жиналған сервисті іздесеңіз, MEGOGO-ға назар аударыңыз. Мұнда кез келген талғам мен көңіл-күйге сай контентті табуға болады: кинопремьералар мен сүйікті сериалдардан бастап тікелей эфирлер мен спорттық жарыстарға дейін бар.
Теледидардан немесе смартфоннан көріңіз, контентті өзіңізге ыңғайлы тілде таңдаңыз, интернетсіз көру үшін фильмдер мен серияларды жүктеп алыңыз және бүкіл отбасымен тамашалау үшін балалар функциясын еркін пайдаланыңыз.
Ал өзіңізге ең қолайлы нұсқаны таңдау үшін қолжетімді тарифтік пакеттер мен олардың құнын салыстырып көріңіз.
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