#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
444.76
495.37
5.37
Мәдениет және шоу-бизнес

Құрманғазы атындағы консерваторияның симфониялық оркестрі ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде өнер көрсетті

Концерт, Париж, Құрманғазы, консерватория, симфониялық оркестр, ЮНЕСКО, штаб-пәтер , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 21:27 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Париждегі ЮНЕСКО штаб-пәтерінде The Planet of Art – 2026 халықаралық жастар фестивалінің алтыншы музыкалық кезеңі аясында "Келісім симфониясы" гала-концерті өтті. Концертте Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, оркестрге дирижер Барбара Поплавская жетекшілік етті. Қатысушылар мен қонақтарды ЮНЕСКО Бас директорының мәдениет жөніндегі орынбасары Наяф әл-Файез құттықтады. Концертті тамашалаған мыңнан астам қонақтың қатарында ЮНЕСКО Хатшылығының, дипломатиялық корпустың және Франция жұртшылығының өкілдері болды.

Оркестр фестивальдің Қазақстан, Әзербайжан, Қытай, Нидерланд, Румыния, АҚШ, Өзбекстан, Франция, Швейцария және Швеция сынды он елден келген жас лауреаттарымен бірге өнер көрсетті.

Концертте әлемдік классика, қазақ музыкасы және заманауи эстрада туындылары орындалды. Сондай-ақ поп-джаз ұжымы мен ЮНЕСКО клубы мәртебесіне ие А. Селезнёв атындағы Алматы хореографиялық училищесінің оқушылары сахнаға шықты.

Фестивальді Қазақстанның ЮНЕСКО клубтарының ұлттық федерациясы ЮНЕСКО клубтары мен қауымдастықтарының дүниежүзілік федерациясымен бірлесіп ұйымдастырды. Іс-шара Қазақстанның осы дүниежүзілік федерацияға төрағалығы аясында өтті.

Бұған дейін Астанада Қазақстан мен Қытайдың мәдениет жылы қорытындыланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Гауһар Тасбергенова, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, ректор
22:13, 09 шілде 2024
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры жаңадан тағайындалды
Құрманғазы оркестрі, Алматы, 90 жылдық мерейтой
22:58, 04 қазан 2024
Алматыда Құрманғазы оркестрі 90 жылдық мерейтойын атап өтуде
Қазақстандық ансамбль Малайзиядағы халықаралық фестивальде өнер көрсетті
15:25, 16 желтоқсан 2025
Қазақстандық ансамбль Малайзиядағы халықаралық фестивальде өнер көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: PFL
21:37, Бүгін
Менеджер Усмана Нурмагомедова высказался о возможном переходе бойца в UFC
Фото: НОК РК
21:06, Бүгін
Казахстанская таеквондистка Юн пробилась в полуфинал юношеской Олимпиады-2026
Фото: fmf.md
20:38, Бүгін
Полузащитник сборной Молдовы Рэйляну может продолжить карьеру в КПЛ
Фото: ФФУ
20:04, Бүгін
"Ордабасы" официально усилился украинским полузащитником Алексеем Гуцуляком
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: