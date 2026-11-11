Құрманғазы атындағы консерваторияның симфониялық оркестрі ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде өнер көрсетті
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, оркестрге дирижер Барбара Поплавская жетекшілік етті. Қатысушылар мен қонақтарды ЮНЕСКО Бас директорының мәдениет жөніндегі орынбасары Наяф әл-Файез құттықтады. Концертті тамашалаған мыңнан астам қонақтың қатарында ЮНЕСКО Хатшылығының, дипломатиялық корпустың және Франция жұртшылығының өкілдері болды.
Оркестр фестивальдің Қазақстан, Әзербайжан, Қытай, Нидерланд, Румыния, АҚШ, Өзбекстан, Франция, Швейцария және Швеция сынды он елден келген жас лауреаттарымен бірге өнер көрсетті.
Концертте әлемдік классика, қазақ музыкасы және заманауи эстрада туындылары орындалды. Сондай-ақ поп-джаз ұжымы мен ЮНЕСКО клубы мәртебесіне ие А. Селезнёв атындағы Алматы хореографиялық училищесінің оқушылары сахнаға шықты.
Фестивальді Қазақстанның ЮНЕСКО клубтарының ұлттық федерациясы ЮНЕСКО клубтары мен қауымдастықтарының дүниежүзілік федерациясымен бірлесіп ұйымдастырды. Іс-шара Қазақстанның осы дүниежүзілік федерацияға төрағалығы аясында өтті.
Бұған дейін Астанада Қазақстан мен Қытайдың мәдениет жылы қорытындыланған болатын.