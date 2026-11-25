Мақпал Жүнісова 30 жыл бұрынғы бейнежазбасымен жанкүйерлерін толқытты
Сурет: Instagram/zhunusova.makpal
Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова шығармашылық жолындағы жарқын сәттерді еске алып, жанкүйерлерімен сирек кездесетін мұрағаттық бейнежазбасын бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әнші Instagram-парақшасында осыдан 30 жыл бұрын, яғни 1996 жылы түсірілген концерттік қойылымының видеосын жариялады.
Мұрағаттық жазбада өнер иесі сахнада көңілді ән орындаған. Сол кезде ол қызғылт түсті ерекше көйлек киіп, бұйра әрі жайылған шашымен көзге түскен.
Мақпал Жүнісова сол жылдардағы сахналық жарықтандырудың ерекшелігіне де тоқталды.
"1996 жылғы түсірілімнің көрінісі осындай еді. Ол кезде сахналық жарықтандыру тек осындай болатын. Шын мәнінде, әсерлі жарық тек "Азия дауысы" фестивалі кезінде ғана қолданылды", – деп жазды әнші.
Жарияланған бейнежазба жанкүйерлерге әншінің 30 жыл бұрынғы келбетін көруге және сол кезеңдегі концерттердің атмосферасын еске алуға мүмкіндік берді.
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