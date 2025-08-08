ШҚО-да рақымшылықпен босатылған алғашқы әйелдің оқиғасы
Ол Шығыс Қазақстан облысында рақымшылықпен босатылған алғашқы әйел. Соның арқасында бостандыққа бес ай бұрын шықты.
Қылмыстық-атқару жүйесінің минималды қауіпсіздік мекемесінде ол шаруашылық бөлігінде еңбек етті: күн сайын кір жуып, үтіктеу жұмыстарын атқарды. Бірақ кешкі уақытта ол бір әдетінен жаңылған жоқ — төсегіне жатар алдында, көп жыл тозған суреттерді жүрегінің тұсына басып, немерелерінің бейнесін сүйіп отыратын. Олардың қасында болуды, шаштарын өріп, мектепке шығарып салуды армандайтын. Ол үшін бұл суреттер — сағыныш пен үміттің символына айналды.
Оның бостандыққа шығу жолы тек өкінішпен ғана емес, сонымен қатар түзеу мекемесі қызметкерлерінің көмегімен де мүмкін болды.
Айжан (есімі өзгертілген) үшін құжаттарды рәсімдеу мен қажетті процестердің бәрін отряд басшысы жіті бақылап отырды. Осы бірлескен еңбектің арқасында ол өмірді қайта бастау құқығына ие болды.
Сот шешімі жарияланған сәтте, әйел өз эмоциясын жасыра алмады — көз жасына ерік берді. "Ақыры арманым орындалды – балаларым мен немерелерімді көретін болдым! Қастарынан табылып, өткеннің қателігін қайталамаймын. Заңға бағындым, жазамды өтедім. Енді Астанаға, үйіме билет аламын", — деді ол көз жасын сүртіп.
Сол күні ол барша азаматтарға жүректен шыққан үндеу жолдады: "Абайсыз қадам жасамаңыздар. Бұл оның ешбіріне татымайды."
Бұл – жай ғана бір адамның босатылу тарихы емес. Бұл — үміттің, сенімнің және адам қандай жағдайға тап болса да, бәрін қайта бастауға қабілетті екенін дәлелдейтін шынайы оқиға.