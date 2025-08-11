#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Оқиғалар

Құтқарушылар жағажайдағы бес жазатайым оқиғаның алдын алды

Құтқарушылар жағажайдағы бес жазатайым оқиғаның алдын алды , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 10:36 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
10 тамызда Алматы облысының құтқарушылары Қапшағай су қоймасының акваториясы мен жағажайларын патрульдеу барысында демалушыларға бес рет көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, алдымен қызметкерлерге үрлемелі тақтада төрт адамды жедел түрде құтқаруға тура келді. Олар қатты толқындардың салдарынан жағадан алысқа кетіпті. Барлығы құрлыққа аман-есен жеткізілді.

"Тағы 4 бөлек эпизод демалып жатқан ересектердің бақыламауы нәтижесінде орын алған балалардың жоғалуымен байланысты болды. Осылайша 2022-2017 ж.т. 4 бала табылып, олар ата-аналарына аман-есен табысталды",- делінген ақпаратта.

Белгілі болғандай, ешкімге медициналық көмек қажет болған жоқ.

Айта кетейік, ТЖМ судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады.

Бұған дейін Көкшетау тауында өзін жайсыз сезінген туристке құтқарушылардың жедел көмекке келгендігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тікұшақ апаты: Павлодар облысында қаралы қауым Бақтияр Ержігітовті ақтық сапарға шығарып салды
Оқиғалар
17:51, Бүгін
Тікұшақ апаты: Павлодар облысында қаралы қауым Бақтияр Ержігітовті ақтық сапарға шығарып салды
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
Оқиғалар
16:02, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
ШҚО-да түрмеге есірткі өткізбек болған курьер камераға түсіп қалды
Оқиғалар
15:36, Бүгін
ШҚО-да түрмеге есірткі өткізбек болған курьер камераға түсіп қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: