Оқиғалар

Алматы тауларында адасып кеткен 10 туристке көмек көрсетілді

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 10:42 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 26 қазанда Алматы облысының құтқарушылары Талғар ауданының тауларында адасып кеткен туристерге екі рет көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ мәліметіне сүйенсек, бірінші жағдай Қотырбұлақ шатқалында орын алды, онда 17-18 жастағы алты студенттен тұратын топ таңертең тауға көтеріліп, қараңғы түскендіктен жолдан адасып, өз бетінше түсе алмай қалды.

Ал, төрт ересек адамнан құралған тау әуесқойларының екінші тобы Башут шыңынан түске кезде адасып кетті.

"Барлық 10 адам табылып, таудан елді мекенге дейін аман-есен жеткізілді. Медициналық көмекке ешкім мұқтаж болған жоқ",- деп мәлімдеді ведомство.

Бұған дейін Астанадағы шаруашылық корпустардың бірінде алапат өрт тұтанғанын жазғанбыз.

