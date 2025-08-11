#Қазақстан
Оқиғалар

ШҚО-да түрмеге есірткі өткізбек болған курьер камераға түсіп қалды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 15:36 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысындағы түзеу мекемесінің аумағында есірткі лақтырмақ болған ер адам ұсталды. Бұл туралы ҚР ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің мәліметіне сілтеме жасап Zakon.kz хабарлайды.

44 жастағы Өскемен тұрғыны Шемонаиха ауданындағы түрменің сыртына кептірілген марихуана салынған үш түйіншекті лақтырмақ болған. Ол әрекетін бейнебақылау камералары тіркеп үлгерген. Бұрын ұрлық жасағаны үшін сотталған ер адам бұл жолы да заңды бұзды.

Ол түйіншектерді лақтырып болған соң, көлігін шатастырып, бөтен көлікке қарай жүгірген. Сол сәтте түрме қызметкерлері оны ұстаған. Кейін өзімен бірге келген көлік те келіп, оның өтірігін әшкереледі.

Ұстау кезінде ерекше иісі бар, скотчпен оралған үш түйіншек табылды. Сараптама нәтижесі бойынша, оларда 430 грамнан астам кептірілген марихуана болған. Бұл мөлшер шамамен 86 рет қолдануға жетеді.

Осы дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 1-бөлігімен (есірткі заттарын заңсыз сақтау, тасымалдау немесе өткізу мақсаты) сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір тәркіленген есірткінің нақты кімге арналғаны анықталуда.

"Біздің қызметкерлер тәулік бойы жұмыс істейді. Заң бұзушылықтарға қатаң тосқауыл қойылады." ҚАЖК №18 мекемесінің бастығы Қуаныш Қонжанов
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Тікұшақ апаты: Павлодар облысында қаралы қауым Бақтияр Ержігітовті ақтық сапарға шығарып салды
Оқиғалар
17:51, Бүгін
Тікұшақ апаты: Павлодар облысында қаралы қауым Бақтияр Ержігітовті ақтық сапарға шығарып салды
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
Оқиғалар
16:02, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
Тоқаев ЖИ саласын дамыту жөнінде кеңес өткізді: АҚШ пен Қытайды айта отырып, елдегі кем-кетікті тізіп берді
Оқиғалар
14:24, Бүгін
Тоқаев ЖИ саласын дамыту жөнінде кеңес өткізді: АҚШ пен Қытайды айта отырып, елдегі кем-кетікті тізіп берді
