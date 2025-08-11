ШҚО-да түрмеге есірткі өткізбек болған курьер камераға түсіп қалды
44 жастағы Өскемен тұрғыны Шемонаиха ауданындағы түрменің сыртына кептірілген марихуана салынған үш түйіншекті лақтырмақ болған. Ол әрекетін бейнебақылау камералары тіркеп үлгерген. Бұрын ұрлық жасағаны үшін сотталған ер адам бұл жолы да заңды бұзды.
Ол түйіншектерді лақтырып болған соң, көлігін шатастырып, бөтен көлікке қарай жүгірген. Сол сәтте түрме қызметкерлері оны ұстаған. Кейін өзімен бірге келген көлік те келіп, оның өтірігін әшкереледі.
Ұстау кезінде ерекше иісі бар, скотчпен оралған үш түйіншек табылды. Сараптама нәтижесі бойынша, оларда 430 грамнан астам кептірілген марихуана болған. Бұл мөлшер шамамен 86 рет қолдануға жетеді.
Осы дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабы 1-бөлігімен (есірткі заттарын заңсыз сақтау, тасымалдау немесе өткізу мақсаты) сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір тәркіленген есірткінің нақты кімге арналғаны анықталуда.
"Біздің қызметкерлер тәулік бойы жұмыс істейді. Заң бұзушылықтарға қатаң тосқауыл қойылады." ҚАЖК №18 мекемесінің бастығы Қуаныш Қонжанов