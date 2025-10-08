#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
540.06
628.25
6.61
Қоғам

Қызылордада түрмеге телефонды нанның ішіне жасырып өткізбек болған

Қызылордада түрмеге телефонды нанның ішіне жасырып өткізбек болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 20:23 Сурет: polisia.kz
Қызылордада түрмеге телефонды нанның ішіне жасырып өткізбек болған азамат әшкере болды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Сотталған азаматқа әкелінген тамақтарды тексеру барысында ұялы телефон тәркіленді.

Қзылорда облысы бойынша ҚАЖ департаментінің №60 мекемесінде жазасын өтеушіге танысы салем- сауқат әкеледі. Салем- сауқат ішіндегі бөлке нанның ортасына жасырып, құйтұрқы әрекетпен ұялы телефон мен қуаттағыш жасырып өткізбек болған.

Қызылорда қалалық полиция басқармасының қызметкерлері шақыртылып ұялы телефон тәркіленді.

Қызметкерлердің қырағылығының нәтижесінде тыйым салынған затты кіргізу әрекетінің жолы кесілді.

Телефонды мекеме аумағына енгізуге әрекеттенген азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-бабының 1- бөлігімен құжаттар сотқа дайындалып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
21:40, Бүгін
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
Семейдегі түрмеге телефонды шырын пакетіне жасырып өткізбек болған
00:24, 24 мамыр 2023
Семейдегі түрмеге телефонды шырын пакетіне жасырып өткізбек болған
Алматыдағы тергеу изоляторына тағамның ішіне телефон жасырып өткізбек болған
19:42, 28 тамыз 2025
Алматыдағы тергеу изоляторына тағамның ішіне телефон жасырып өткізбек болған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: