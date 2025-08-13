#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматылық әйелдің үстіне ағаш бұтағы құлап, мерт қылды

13.08.2025 14:01 Фото: akorda.kz
Бүгін, 2025 жылғы 13 тамызда, құлаған ағаш бұтағының салдарынан әйел адам қаза тапты. Қайғылы оқиға Алматы қаласының Алмалы ауданында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілердегі мәліметтерге сүйенсек, әйел оқиға орнында көз жұмған.

Қалалық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісінің сауалына берген жауабында оқиғаның мән-жайы анықталып жатқанын айтты.

"Аталған дерек бойынша Алмалы аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады", – делінген Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарламасында.

Бұған дейін Алматы тауларында 72 жастағы ресейлік туристің аяғын тас басып қалып, құтқарушылар шұғыл көмекке келгендігін жазған болатынбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
