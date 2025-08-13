Алматылық әйелдің үстіне ағаш бұтағы құлап, мерт қылды
Бүгін, 2025 жылғы 13 тамызда, құлаған ағаш бұтағының салдарынан әйел адам қаза тапты. Қайғылы оқиға Алматы қаласының Алмалы ауданында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілердегі мәліметтерге сүйенсек, әйел оқиға орнында көз жұмған.
Қалалық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісінің сауалына берген жауабында оқиғаның мән-жайы анықталып жатқанын айтты.
"Аталған дерек бойынша Алмалы аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады", – делінген Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарламасында.
