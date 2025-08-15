#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады

Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады
Президент Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2023 жылғы 15 тамызда хабарлады.

"Мемлекет басшысы Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады", - делінген ресми хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық нысана көздеу федерациясы (ISSF) және Нысана көздеуден Азия конфедерациясының (ASC) жетекшілерін қабылдаған еді.

Мемлекет басшысы еліміз спорттың нысана көздеу түрлерін дамытуға бұрыннан ерекше мән беретінін атап өтті. 

Президент алдағы уақытта нысана көздеу және стенд ату спортын дамытуға дайын екенін жеткізіп, шетелдік серіктестермен ықпалдастықты кеңейту үшін қажетті шаралар қабылдайтынын айтты.

Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады
Оқиғалар
16:01, Бүгін
Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады
