#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Мажарстан президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Мажарстан Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 11:24 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 20 тамызда Мажарстан Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев Тамаш Шуйокты Әулие Иштван күнімен құттықтады.

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті жеделхатта екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен бауырластыққа негізделген қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті.

Сонымен қатар бірлескен күш-жігер арқылы Қазақстан мен Мажарстан арасындағы стратегиялық серіктестік қос халықтың игілігі жолында өркендей беретініне сенім білдірді.

Бұған дейін 22 тамыз күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Садыр Жапаровтың шақыруымен Қырғыз Республикасына ресми сапармен баратындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Маңғыстауда киік мүйіздерін заңсыз сақтаған тұрғын ұсталды
Оқиғалар
15:13, Бүгін
Маңғыстауда киік мүйіздерін заңсыз сақтаған тұрғын ұсталды
Маңғыстауда бұзақылық жасаған жасөспірімге рақымшылық жасалды
Оқиғалар
13:48, Бүгін
Маңғыстауда бұзақылық жасаған жасөспірімге рақымшылық жасалды
Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
Оқиғалар
12:30, Бүгін
Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: