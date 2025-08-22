Тоқаев Шыңғыс Айтматовтың рухына Құран бағыштады
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Шыңғыс Айтматовтың бейітіне зиярат етіп, рухына Құран бағыштады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 22 тамызда Ақорда жазды.
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қырғыз халқының кемеңгер жазушысы Шыңғыс Айтматовтың бейітіне зиярат етіп, қаламгердің рухына Құран бағыштады",- делінген мәліметте.
Сурет: akorda.kz
Сурет: akorda.kz
Айта кетейік, бұл шара мемлекет басшысының Қырғыз Республикасынадағы ресми сапары аясында болды.
Сурет: akorda.kz
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары "Ата бейіт" ұлттық тарихи-мемориалдық кешеніне зиярат етуден басталғанын жазғанбыз.
Сондай-ақ, 21 тамызда Манас халықаралық әуежайына ұшып келген мемлекет басшысын Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың өзі қарсы алған болатын.
