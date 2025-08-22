#Қазақстан
Оқиғалар

Астанада жеті бөтелке алкоголь ұрлаған тұрғын видеоға түсіп қалды

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 16:57 Фото: pexels
Астана қаласы Байқоңыр аудандық криминалдық полиция қызметкерлері ірі сауда үйлерінің бірінде орын алған ұрлық дерегін әшкерелеп, күдіктіні қолға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елордалық ПД-нің мәліметінше, тергеу барысында 47 жастағы ер адамның дүкен сөресінен алкогольдік ішімдіктің жеті бөтелкесін жасырын алып кеткені, кейін оларды өзі тұтынғаны анықталды.

Қылмыстық әрекет бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Жедел іс-қимылдың нәтижесінде құқық бұзушы полицейлердің қолына түсті.

"Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр",- деп нақтылады полицейлер.

Астана қалалық полиция департаменті азаматтарға қоғамдық тәртіпті бұзу мен бөтеннің мүлкін иемдену — заңға қайшы әрекет және ол қылмыстық жауапкершілікке әкелетіндігін ескертеді. Әрбір құқық бұзушылық дерегі полицияның жіті бақылауында.

Бұған дейін елордада 25 талапкерді алдаған жалған делдал әшкереленгенін жазғанбыз.

