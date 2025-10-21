#Қазақстан
Оқиғалар

Астанада жалдамалы жүкші 1 млн теңгенің мүлкін ұрлады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 16:44 Фото: Zakon.kz
Астана қаласы Алматы аудандық полиция басқармасының қызметкерлері ұрлық дерегін жедел ашты.

Белгілі болғандай, жалдамалы жүк тасушы пәтер көшіру кезінде үй иесінің алтын бұйымдары мен смарт-колонкасын жасырын ұрлап кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға тұрғын үйді көшіру барысында болған.

Күдікті жәбірленушіге көмектесіп жүріп, үй ішіндегі алтын әшекейлер мен "Алиса" смарт-колонкасын ұрлап әкеткен.

Келтірілген материалдық шығын шамамен 1 миллион теңгені құрайды. Полицияның жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде күдікті ұсталып, ұрланған заттардың бір бөлігі тәркіленді.

Аталған факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 188-бабы (Ұрлық) бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Құқық қорғау органдары азаматтарға өз мүлкін қараусыз қалдырмауға, көшу, жөндеу немесе үйге қызмет көрсету кезінде сақ болуға және құнды заттарды көзге көрінбейтін, қауіпсіз жерге сақтауға кеңес береді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жетісу облысында полицейлер сұңқарды заңсыз ұстаған азаматты анықтады
17:20, Бүгін
17:20, Бүгін
Жетісу облысында полицейлер сұңқарды заңсыз ұстаған азаматты анықтады
Астана дәмханаларының бірінен қонақтардың жеке заттарын ұрлаған күдікті ұсталды
14:11, 24 сәуір 2025
14:11, 24 сәуір 2025
Астана дәмханаларының бірінен қонақтардың жеке заттарын ұрлаған күдікті ұсталды
Астанада жеті бөтелке алкоголь ұрлаған тұрғын видеоға түсіп қалды
16:57, 22 тамыз 2025
16:57, 22 тамыз 2025
Астанада жеті бөтелке алкоголь ұрлаған тұрғын видеоға түсіп қалды
