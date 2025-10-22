#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Оқиғалар

Полиция Астанада қауіпсіздік талаптарын бұзған қару иелерін анықтады

Астана қаласында Сарыарқа аудандық полиция бөлімі қызметкерлері қару иелерін тексеруге бағытталған &quot;Қару&quot; және &quot;Учаске&quot; жедел алдын алу іс-шараларын жүргізіп жатыр., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 13:16 Сурет: ҚР ІІМ
Астана қаласында Сарыарқа аудандық полиция бөлімі қызметкерлері қару иелерін тексеруге бағытталған "Қару" және "Учаске" жедел алдын алу іс-шараларын жүргізіп жатыр.

Іс-шараның басты мақсаты – қаруды сақтау ережелерінің сақталуын бақылау және құқық бұзушылықтардың алдын алу.

Тексеру кезінде бірнеше заң бұзушылық анықталды. Мәселен, Қосшығұлұлы көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінде тұратын 44 жастағы азаматтың атына тіркелген қаруға орнатылған дабылқаққыш жүйесі істемейтіні белгілі болды. Дәл осындай жағдай Кенесары көшесіндегі 61 жастағы тұрғынға тиесілі қаруда да тіркелген.

Аталған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, олардың қарулары уақытша сақтауға алынды.

Полиция департаменті қару иелеріне сақтық шараларын қатаң ұстанып, дабылқаққыш жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттігін ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда полицейлер азаматтық қару иелерін тексерді
10:46, 12 маусым 2025
Алматыда полицейлер азаматтық қару иелерін тексерді
Астанада полицейлер аккумулятор ұрлығын әшкереледі
16:05, 22 қыркүйек 2025
Астанада полицейлер аккумулятор ұрлығын әшкереледі
Алматыда заңсыз айналымнан ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
14:55, 09 қыркүйек 2025
Алматыда заңсыз айналымнан ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: