Жүкті ана алаяқтық үшін сотталды: ол қандай қылмыс жасады
Фото: Zakon.kz
Семей қаласының ауданаралық қылмыстық істер соты бірнеше рет алаяқтық жасаған әйелге үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, 2024 жылғы сәуірден 2025 жылғы ақпанға дейін сотталушы адамдарды университетке грантпен немесе жеңілдіктермен түсуге көмектесемін деп ақшаға алдаған.
"Туысқандары мен таныстарымен сенімді қарым-қатынасты пайдаланып, сондай-ақ мессенджерлер арқылы жалған ақпарат таратқан сотталушы 27 жәбірленушіден 200 мыңнан 1,2 миллион теңгеге дейінгі көлемде айтарлықтай соманы алған. Жалпы шығын 13 миллион теңгеден асты. Ақшаны сотталушы иеленіп, өз еркімен басқарған, жәбірленушілер алдындағы міндеттерін орындамаған. Шығынның бір бөлігі жәбірленушілерге өтелген", – делінген сот хабарламасында.
Сот әйелді кінәлі деп таныды. Кінәсін мойындауы, өкінуі, жүкті болуы және үш кішкентай баланың қамқорлығында болуы ескеріліп, оған орта қауіпсіздік деңгейіндегі қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесінде 3 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Сонымен қатар, жәбірленушілердің азаматтық талап-арыздары жалпы зиян көлеміне сәйкес қанағаттандырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Астанада бизнес-тренер жалған уәделер бергені үшін 5 жылға сотталған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript