Астанада "Казспецэкспорт" ісі бойынша 11 адамға үкім шықты: 607 миллион теңге тәркіленді
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) 2023 жылы "Казспецэкспорт" РМК лауазымды тұлғалары мен адал емес жеткізушілердің ұсталғанын еске салды. Олар әскери мақсаттағы өнімдерді сатып алуға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру мен сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған деп айыпталды.
"Мемлекетке келтірілген залал 1,6 миллиард теңгеден асты", – деп нақтылады Агенттік.
Сот үкімімен:
- "Казспецэкспорт" РМК бас директоры Рамазанов А.К. 11 жылға бас бостандығынан айырылды;
- РМК департаментінің директоры Кудабаев А.Т. 10 жылға сотталды.
Қалған 9 айыпталушы әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.
Сонымен қатар, сот мемлекет мүддесіне 1,6 миллиард теңге көлеміндегі азаматтық талап-арызды қанағаттандырды, сондай-ақ 607 миллион теңге тұратын мүлік тәркіленді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
"Казспецэкспорт" РМК – Қазақстан Үкіметімен құрылған кәсіпорын. Оның мақсаты – Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарды қамтамасыз ету. Кәсіпорын қару-жарақ пен әскери техниканы, сондай-ақ әскери мүлікті импорттау және экспорттау бағытында жұмыс істейді.
