Жаңалықтар мұрағаты
Оқиғалар

Астанада "Казспецэкспорт" ісі бойынша 11 адамға үкім шықты: 607 миллион теңге тәркіленді

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 15:46 Фото: pixabay
Астананың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаржы жымқыруға қатысты резонанстық істі қарауды аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) 2023 жылы "Казспецэкспорт" РМК лауазымды тұлғалары мен адал емес жеткізушілердің ұсталғанын еске салды. Олар әскери мақсаттағы өнімдерді сатып алуға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру мен сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған деп айыпталды.

"Мемлекетке келтірілген залал 1,6 миллиард теңгеден асты", – деп нақтылады Агенттік.

Сот үкімімен:

  • "Казспецэкспорт" РМК бас директоры Рамазанов А.К. 11 жылға бас бостандығынан айырылды;
  • РМК департаментінің директоры Кудабаев А.Т. 10 жылға сотталды.

Қалған 9 айыпталушы әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Сонымен қатар, сот мемлекет мүддесіне 1,6 миллиард теңге көлеміндегі азаматтық талап-арызды қанағаттандырды, сондай-ақ 607 миллион теңге тұратын мүлік тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

"Казспецэкспорт" РМК – Қазақстан Үкіметімен құрылған кәсіпорын. Оның мақсаты – Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарды қамтамасыз ету. Кәсіпорын қару-жарақ пен әскери техниканы, сондай-ақ әскери мүлікті импорттау және экспорттау бағытында жұмыс істейді.

Бұған дейін, Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесімен күрес туралы мәлімдеген болатын. 2025 жылдың басынан бері агенттік онлайн-казиноны жарнамалаған 34 блогердің әрекетін анықтаған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
