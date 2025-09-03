#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

ҚМА Нұрғазин ісі бойынша әлеуметтік желілердегі науқанға қатаң баға берді

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 10:04 Фото: АФМ РК
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі табиғи ресурстарды ұрлау ісі бойынша күдікті Азамат Нұрғазинді қолдауға бағытталған әлеуметтік желілердегі ақпаратқа қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттік бұл қолдауды заңсыз әрекеттерді ақтауға тырысу ғана деп атап өтті.

Сондай-ақ, АФМ Қостанай облысы бойынша департаменті "ОГНЕУПОРСНАБ" ЖШС-нің лауазымды тұлғаларына қатысты техногендік минералды түзілімдерді аса ірі көлемде ұрлау фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатқанын еске салды.

Белгілі болғандай, компания бір жыл бойы Арқалық кен орнынан 7 мың тоннадан астам отқа төзімді сазды заңсыз өндіріп, саудалаған.

"Техногендік минералдық түзілімдерді өз бетінше өндіру және ұрлау – бұл азаматтық-құқықтық дау емес, бұл – қылмыстық жауапкершілікке тартылатын әрекет, ол мемлекеттің экономикалық және экологиялық мүдделеріне зиян келтіріп, Қазақстан халқының меншігі болып табылатын табиғи ресурстардың ұрлануына алып келеді",— делінген АФМ баспасөз қызметінің ресми хабарламасында.

Сондай-ақ, ЖШС директоры адвокаттың қатысуымен жауап алынғаны, оның құқықтары сақталғаны және оған ешқандай мәжбүрлеу шаралары қолданылмағаны атап өтілді.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге мәліметтер жария етуге жатпайды.

Қазақстандықтарға тағы да ескертілді:

"Қоғамдық кеңістікте жалған ақпарат тарату — ресми тергеуге кедергі келтіру болып табылады."

Бұған дейін Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру ісі бойынша дау тудырған қылмыстық істі қарауды аяқтағаны хабарланған болатын.

Мемлекет мүддесі үшін 1,6 млрд теңге талап арыз қанағаттандырылып, 607 млн теңге сомасындағы мүлік тәркіленді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
