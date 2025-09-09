#Қазақстан
Оқиғалар

СҚО-да ойын баласы үйін өртеп жібере жаздады

Пожарная служба, пожарный, пожарные, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
СҚО Айыртау ауданының Саумалкөл ауылында 9 жасар бала сарай ішінде сіріңкемен ойнап, үйді өртеп жібере жаздады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құтқарушылардың мәліметінше, бала сарайда сіріңкемен ойнап, қағаз тұтатып кеткен. Ол үйіне кетіп қалған кезде, өрт өршіп кеткен.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Қырағы көршілер шатыр астынан шыққан түтінді байқап, дереу өрт сөндірушілерді шақырған. ТЖМ қызметкерлері жедел жетіп, жалынды дер кезінде ауыздықтап, тұрғын үй мен шаруашылық ғимараттарын аман сақтап қалды.

Құтқарушылар ескертеді: "Отпен ойнау – ойын емес, ол өмір мен үйге төнген шынайы қауіп!"

Бұған дейін Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
