#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Оқиғалар

Астанада жаңа қоғамдық көлік түрі пайда болады

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 11:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астанада жаңа қоғамдық көлік түрі – жедел автобустар пайда болады. Бұл туралы Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы мәлім етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Kazinform дерегіне сүйенсек, бас жоспарға сәйкес, 2035 жылға қарай қоғамдық көлік саны едәуір көбейеді. Ал оны қолданатын тұрғындар үлесін 41% -дан 71%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр.

Аталмыш мақсатқа жету үшін елордамызда қоғамдық көліктің жаңа түрі – жедел автобустар пайда болады. Оларға арнайы жолақтар бөлінеді.

Бұл не береді?

  • Жаңа аялдамалар салынады
  • Автобустар саны артады
  • Арнайы қозғалыс жолақтары бөлінеді
  • Көлік көп қатынайтын магистральдарға түсетін салмақ азаяды
  • Жаңа автобустар кең әрі жайлы болады, бұл көбірек жолаушы тасымалдауға мүмкіндік береді.

Айта кетейік, Астана қаласының 2035 жылға дейінгі Бас жоспары келісу сатысында, жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде.

Бұған дейін Алматыда полицейлер 24 келіден астам қарасораны тәркілегенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде масаң күйде жанжал шығарған тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылды
15:02, Бүгін
Ақтөбеде масаң күйде жанжал шығарған тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылды
Тоқаев Конго президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
14:39, Бүгін
Тоқаев Конго президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Алматыда бойжеткенге жыныстық күш көрсетпек болған "батыр" 14 жастағы жасөспірім болып шықты
11:36, Бүгін
Алматыда бойжеткенге жыныстық күш көрсетпек болған "батыр" 14 жастағы жасөспірім болып шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: