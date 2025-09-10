Астанада жаңа қоғамдық көлік түрі пайда болады
Астанада жаңа қоғамдық көлік түрі – жедел автобустар пайда болады. Бұл туралы Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы мәлім етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Kazinform дерегіне сүйенсек, бас жоспарға сәйкес, 2035 жылға қарай қоғамдық көлік саны едәуір көбейеді. Ал оны қолданатын тұрғындар үлесін 41% -дан 71%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр.
Аталмыш мақсатқа жету үшін елордамызда қоғамдық көліктің жаңа түрі – жедел автобустар пайда болады. Оларға арнайы жолақтар бөлінеді.
Бұл не береді?
- Жаңа аялдамалар салынады
- Автобустар саны артады
- Арнайы қозғалыс жолақтары бөлінеді
- Көлік көп қатынайтын магистральдарға түсетін салмақ азаяды
- Жаңа автобустар кең әрі жайлы болады, бұл көбірек жолаушы тасымалдауға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, Астана қаласының 2035 жылға дейінгі Бас жоспары келісу сатысында, жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде.
