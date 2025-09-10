Шекарадағы атыс туралы хабарламаға ҰҚК түсініктеме берді
2025 жылғы 10 қыркүйек таңертеңгі мәліметке сәйкес, "Жамбыл облысында Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасын бұзған бірнеше адамға шекарашылар оқ атқан. Жараланғандар бар" деген хабарлама жарияланды.
Бұл ақпаратқа түсініктеме алу үшін редакция Ұлттық қауіпсіздік комитетіне (ҰҚК) жүгінді. Ведомство аталған мәліметті жоққа шығарды.
"Шындыққа сәйкес келмейді", – деп жауап берді комитет өкілдері.
Сонымен бірге өзге дереккөзде 10 қыркүйек түнінде "Мерке" шекара қызметі үш ер адамды ұстағаны айтылды. Олар мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтпек болған. Ұсталғандардың екеуі Алматы облысы полициясы іздеуде жүргендер екені, ал үшіншісі – шетел азаматы екені айтылды. Бұл дерек бойынша да редакция ҰҚК-ға ресми сауал жолдады.
Айта кетейік, 5 қыркүйекте Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан тарихындағы ең ірі кокаин партиясының тәркіленгенін мәлімдеген еді.