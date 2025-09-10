#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Оқиғалар

Шекарадағы атыс туралы хабарламаға ҰҚК түсініктеме берді

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 16:01 Фото: pxhere
Әлеуметтік желілерде Жамбыл облысында шекарашылар мемлекеттік шекараны бұзушыларға оқ атқаны туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 10 қыркүйек таңертеңгі мәліметке сәйкес, "Жамбыл облысында Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасын бұзған бірнеше адамға шекарашылар оқ атқан. Жараланғандар бар" деген хабарлама жарияланды.

Бұл ақпаратқа түсініктеме алу үшін редакция Ұлттық қауіпсіздік комитетіне (ҰҚК) жүгінді. Ведомство аталған мәліметті жоққа шығарды.


"Шындыққа сәйкес келмейді", – деп жауап берді комитет өкілдері.

Сонымен бірге өзге дереккөзде 10 қыркүйек түнінде "Мерке" шекара қызметі үш ер адамды ұстағаны айтылды. Олар мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтпек болған. Ұсталғандардың екеуі Алматы облысы полициясы іздеуде жүргендер екені, ал үшіншісі – шетел азаматы екені айтылды. Бұл дерек бойынша да редакция ҰҚК-ға ресми сауал жолдады.

Айта кетейік, 5 қыркүйекте Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан тарихындағы ең ірі кокаин партиясының тәркіленгенін мәлімдеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде масаң күйде жанжал шығарған тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылды
15:02, Бүгін
Ақтөбеде масаң күйде жанжал шығарған тұрғын қоғамдық жұмысқа тартылды
Тоқаев Конго президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
14:39, Бүгін
Тоқаев Конго президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Астанада жаңа қоғамдық көлік түрі пайда болады
11:49, Бүгін
Астанада жаңа қоғамдық көлік түрі пайда болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: