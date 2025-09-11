#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Алаяқ жәбірленушіге 17 мың рет қоңырау шалған

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 14:09 Фото: pexels
2025 жылы ең "табандылық танытқан" телефон алаяғы Ресейдегі бір жәбірленушіге 17,6 мың рет қоңырау шалуға әрекеттенген. Қылмыскердің шабуылы сегіз сағатқа созылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дағыстан Республикасының тұрғынына минутына орта есеппен 36 қоңыраудан түскен. Оқиға маусым айында болған.

Телефон компаниясының РИА Новости агенттігіне хабарлауынша, клиент тіпті өзіне қандай да бір қауіп төнгенін білмеген де.

Мамандардың айтуынша, алаяқтардың ең жиі нысанасына егде жастағы адамдар айналады.

Айта кетейік, 10 қыркүйекте Жетісу облысында бір қылмыстық топ қазақстандықтардың телефон нөмірлеріне қол жеткізіп, олардың атына миллиондаған теңгелік несие рәсімдегені хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
