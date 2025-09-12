Шымкентте есірткі плантациясы жойылды
Сурет: ҚР ІІМ
Шымкент тұрғыны есірткі плантациясын көкөністер арасында жасырған.
Аталған жайтты полицейлер "Қарасора – 2025" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында пилотсыз ұшу аппаратының көмегімен анықтады.
Қаланың шетінде орналасқан егістік алқабында көкөністердің арасынан жалпы салмағы 127 келіні құрайтын 52 түп сора өсімдігі мен марихуана табылып, тәркіленді.
Анықталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда тергеу әрекеттері жүргізілуде.
Полиция есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесуге бағытталған жұмысты қарқынды жалғастыруда.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript