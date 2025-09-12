#Қазақстан
Оқиғалар

Шымкентте есірткі плантациясы жойылды

Шымкент тұрғыны есірткі плантациясын көкөністер арасында жасырған. , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 12:54 Сурет: ҚР ІІМ
Шымкент тұрғыны есірткі плантациясын көкөністер арасында жасырған.

Аталған жайтты полицейлер "Қарасора – 2025" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында пилотсыз ұшу аппаратының көмегімен анықтады.

Қаланың шетінде орналасқан егістік алқабында көкөністердің арасынан жалпы салмағы 127 келіні құрайтын 52 түп сора өсімдігі мен марихуана табылып, тәркіленді.

Анықталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда тергеу әрекеттері жүргізілуде.

Полиция есірткі құралдарының заңсыз айналымын анықтау және жолын кесуге бағытталған жұмысты қарқынды жалғастыруда.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда тексеру барысында автобустардың техникалық талаптарға сай еместігі белгілі болды
13:06, Бүгін
Алматыда тексеру барысында автобустардың техникалық талаптарға сай еместігі белгілі болды
Алматы, Астана және тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасалды: 12 қыркүйекте неден сақ болу керек
12:43, Бүгін
Алматы, Астана және тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасалды: 12 қыркүйекте неден сақ болу керек
Түркістан облысында қарт кісінің өліміне байланысты келініне де іс қозғалды
12:33, Бүгін
Түркістан облысында қарт кісінің өліміне байланысты келініне де іс қозғалды
