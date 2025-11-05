#Халық заңгері
Қоғам

Атырауда 200 түйіншек есірткі жасырған өзге облыс тұрғыны ұсталды

"Учаске" іс-шарасы аясында Атырауда 200 түйіншек есірткі жасырған өзге облыс тұрғыны ұсталды.
05.11.2025 11:30
"Учаске" іс-шарасы аясында Атырауда 200 түйіншек есірткі жасырған өзге облыс тұрғыны ұсталды.

Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы "Қарасора-2025" және "Учаске" жедел-профилактикалық іс-шаралары аясында синтетикалық есірткі заттарын таратумен айналысқан 45 жастағы Ақтөбе облысының тұрғынын ұстады.

Жеке тінту барысында күдіктіден 29 орама табылып, кейін оның көрсетуімен қала аумағында жасырылған тағы 200 түйіншек анықталып, тәркіленді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, алынған заттар жалпы салмағы шамамен 250 грамм мефедрон синтетикалық есірткісі болып шықты.

Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 297-бабының 3-бөлігіне (Есірткі құралдарын заңсыз дайындау, сақтау және өткізу) сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Алматыда полицейлер заңсыз есірткі өсімдігін өсірген тұрғынды анықтады
12:40, Бүгін
12:40, Бүгін
Алматыда полицейлер заңсыз есірткі өсімдігін өсірген тұрғынды анықтады
Атырауда өзге облыс тұрғыны есірткімен ұсталды
15:23, 01 қазан 2025
15:23, 01 қазан 2025
Атырауда өзге облыс тұрғыны есірткімен ұсталды
Атырауда есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды
11:37, 08 сәуір 2025
11:37, 08 сәуір 2025
Атырауда есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды
