#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

Атырауда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды

Атырауда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 20:12 Сурет: polisia.kz
Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы "Цифрлық өткізу" жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде қала аумағында синтетикалық есірткі таратумен айналысқан 43 жастағы Қызылорда облысының тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында оның иелігінен жалпы салмағы 23 грамм "Альфа-PVP" синтетикалық есірткі табылды. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынып, аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 297-бабы, 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

Өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Қазақстан Республикасының Конституциясының 77-бабы 3-тармағының 1-тармақшасы мен ҚПК-нің 19-бабы 1-бөліміне сәйкес, күдікті сот үкімімен кінәлі деп танылғанға дейін жасалған қылмысқа кінәлі деп саналмайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде балконында марихуана өсірген ер адам ұсталды
22:48, 18 желтоқсан 2025
Ақтөбеде балконында марихуана өсірген ер адам ұсталды
Атырауда есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды
11:37, 08 сәуір 2025
Атырауда есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
18:19, 12 қыркүйек 2025
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: