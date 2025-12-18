Атырауда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан өзге облыс тұрғыны ұсталды
Сурет: polisia.kz
Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы "Цифрлық өткізу" жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде қала аумағында синтетикалық есірткі таратумен айналысқан 43 жастағы Қызылорда облысының тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тексеру барысында оның иелігінен жалпы салмағы 23 грамм "Альфа-PVP" синтетикалық есірткі табылды. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынып, аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 297-бабы, 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Қазақстан Республикасының Конституциясының 77-бабы 3-тармағының 1-тармақшасы мен ҚПК-нің 19-бабы 1-бөліміне сәйкес, күдікті сот үкімімен кінәлі деп танылғанға дейін жасалған қылмысқа кінәлі деп саналмайды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript