#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Қоғам

Атырауда өзге облыс тұрғыны есірткімен ұсталды

Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы &quot;Қарасора-2025&quot; және &quot;Учаске&quot; жедел-профилактикалық іс-шаралары аясында синтетикалық есірткі заттарын таратуға қатысы бар 41 жастағы Қызылорда облысының тұрғынын ұстады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 15:23 Сурет: ҚР ІІМ
Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы "Қарасора-2025" және "Учаске" жедел-профилактикалық іс-шаралары аясында синтетикалық есірткі заттарын таратуға қатысы бар 41 жастағы Қызылорда облысының тұрғынын ұстады.

Тексеру барысында одан жалпы салмағы 312 грамм болатын мефедрон синтетикалық есірткі заты тәркіленді.

Қазіргі уақытта күдікті Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 128-бабына сәйкес қамауға алынды.

Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 297-бабының 3-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Өзге мәліметтер Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды.

Қазақстан Республикасының Конституциясының 77-бабының 3-бөлігінің 1-тармағына және ҚПК-нің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, адамның кінәсі заңды күшіне енген сот үкімімен ғана дәлелденген жағдайда анықталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰҚК Қостанай облысындағы ірі есірткі зертханасын жою сәтінің видеосын жариялады
09:54, 21 желтоқсан 2024
ҰҚК Қостанай облысындағы ірі есірткі зертханасын жою сәтінің видеосын жариялады
Алматыда ҰҚК кезекті бір есірткі зертханасының көзін жойды
12:23, 01 маусым 2024
Алматыда ҰҚК кезекті бір есірткі зертханасының көзін жойды
Қазақстанның бес өңірінде 2 қазанда күн суық болып, үсік жүретіні болжанады
17:59, Бүгін
Қазақстанның бес өңірінде 2 қазанда күн суық болып, үсік жүретіні болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: