ІІМ: Персоналды деректерді төлемге сататындар көбейіп кетті
12 қыркүйек 2025 жылы Астанада өткен конференцияда ІІМ Киберқылмыстармен күрес басқармасының орынбасары Бейбіт Біржанов Қазақстанда персоналды деректердің жиі шығу себептері туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Конференцияда MNU орынбасары, модератор Дана Утеген регулятор деректеріне сүйене отырып, биыл Қазақстанда 40-тен астам ірі персоналды деректердің сыртқа шығуы тіркелгенін атап өтті. Ол негізгі себептерді сұрады: адам факторы, техникалық осалдық па немесе жеткізушілер ме.
"Қазіргі таңда жүйедегі ең әлсіз буын, өкінішке қарай, пайдаланушы – яғни персоналды деректерге қолжеткізуі бар оператор адам болып отыр. Бұрынғы құқық бұзушылықтарды тергеу көрсеткендей, кейбір жеке ұйымдардың қызметкерлері қолдарында бар деректерді төлемге сатады", – деді Бейбіт Біржанов.
Еске салсақ, 3 қыркүйек 2025 жылы Ұлттық банк қазақстандықтарды жеке деректер мен банктік шоттарға қол жеткізу үшін алаяқтар қолданатын кең тараған схемалар туралы ескертті.
