Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, Chevrolet Cruze автокөлігі шығыс бағытта келе жатқан. Жолдың бұрылысында жүргізуші белгісіз себептермен бұрылысты айналып өте алмай, тура жүріп кеткен. Ал, оның жолында жол жиегінде тұрған МАЗ автокраны тұрған.
Сурет: Zakon.kz
Оқиға жағдайына қарағанда, жүргізуші көлікті тежеп үлгермей, жоғары жылдамдықпен ауыр техникаға соғылған.
Сурет: Zakon.kz
Салонда ерлі-зайыпты отырған. Қатты соққының салдарынан екеуі де жарақат алды. Жедел жәрдем оларды №4 қалалық ауруханаға алып кетті, қазіргі уақытта дәрігерлер қажетті көмек көрсетуде.
Сурет: Zakon.kz
Апат орнына полиция қызметкерлері келіп, оқиға бойынша материалдарды рәсімдеуде және көліктің басқарудан не себепті шыққанын анықтауда.
Бұған дейін Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топқа мүше қырғызстандық азамат ұсталғанын жазғанбыз.