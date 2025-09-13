#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Оқиғалар

Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады

Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 14:57 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 13 қыркүйекте Алматыда Бекмаханов көшесі мен Сүйінбай даңғылының қиылысында ірі жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Zakon.kz тілшісінің мәліметінше, Chevrolet Cruze автокөлігі шығыс бағытта келе жатқан. Жолдың бұрылысында жүргізуші белгісіз себептермен бұрылысты айналып өте алмай, тура жүріп кеткен. Ал, оның жолында жол жиегінде тұрған МАЗ автокраны тұрған.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға жағдайына қарағанда, жүргізуші көлікті тежеп үлгермей, жоғары жылдамдықпен ауыр техникаға соғылған.


Сурет: Zakon.kz


Салонда ерлі-зайыпты отырған. Қатты соққының салдарынан екеуі де жарақат алды. Жедел жәрдем оларды №4 қалалық ауруханаға алып кетті, қазіргі уақытта дәрігерлер қажетті көмек көрсетуде.


Сурет: Zakon.kz


Апат орнына полиция қызметкерлері келіп, оқиға бойынша материалдарды рәсімдеуде және көліктің басқарудан не себепті шыққанын анықтауда.

Бұған дейін Алматыда ұйымдасқан қылмыстық топқа мүше қырғызстандық азамат ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда мотоцикл апатынан ерлі-зайыпты жұмысшы мен олардың жас әріптесі қайтыс болды
09:39, 09 сәуір 2025
Алматыда мотоцикл апатынан ерлі-зайыпты жұмысшы мен олардың жас әріптесі қайтыс болды
ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді
15:48, Бүгін
ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді
Шымкентте көлік газ құбырына соғылып, мыңдаған тұрғын газсыз қалды
15:23, Бүгін
Шымкентте көлік газ құбырына соғылып, мыңдаған тұрғын газсыз қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: