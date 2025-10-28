#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Оқиғалар

Алматыда жүргізуші ұрланған көлікпен жол апатына түсіп, оқиға орнынан ізін суытқан

Алматыда жүргізуші ұрланған көлікпен жол апатына түсіп, оқиға орнынан ізін суытқан , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2025 09:31 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 28 қазан күні таңсәріде Алматыда Саин даңғылында, Төле би көшесі мен Райымбек даңғылының арасындағы бөлікте жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Редакция тілшісінің мәліметінше, Саин даңғылы бойымен Hyundai Accent көлігі солтүстік бағытта жүріп келе жатқан, апаттың екінші қатысушысы – Toyota Hilux көлігі оның артында келе жатқан.

Көп ұзамай белгісіз себептермен Toyota Hilux алдындағы Hyundai көлігінің артқы бөлігіне соғылған.

Сурет: Zakon.kz

Қатты соққыдан Hyundai жол ортасында шыр айналған, ал тізгіннен айрылған Toyota оңды-солды шайқалып, бірнеше рет аударылып түскен. Апат салдарынан Hyundai жүргізушісі жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің айтуынша, екінші көліктің – Toyota Hilux-тың жүргізушісі мен жолаушысы өз бетімен көліктен шығып, оқиға орнынан ізім-қайым жоғалған. Кейінірек 102 нөміріне Toyota Hilux көлігінің ұрланғаны туралы хабар түскен.

Сурет: Zakon.kz

Қазір оқиға орнында жол-патрульдік полиция қызметкерлері мен криминалистер жұмыс істеп жатыр. Ұрлық туралы арыз бойынша оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылды. Полиция қызметкерлері жол апатының барлық мән-жайын анықтап, көлік расымен ұрланған-ұрланбағанын тексеретін болады.

Бұған дейін Ақтауда полиция қызметкері жол апатына ұшырап, қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда 5 шетелдік теракт жасамақ болды - ҰҚК мәлімдемесі
10:52, Бүгін
Алматыда 5 шетелдік теракт жасамақ болды - ҰҚК мәлімдемесі
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
14:57, 13 қыркүйек 2025
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
Алматыда түн ортасында жеңіл көлік жол жиегінде тоқтап тұрған жол қызметіне тиесілі жүк көлігімен соқтығысты
11:14, 08 қыркүйек 2025
Алматыда түн ортасында жеңіл көлік жол жиегінде тоқтап тұрған жол қызметіне тиесілі жүк көлігімен соқтығысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: