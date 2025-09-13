#Қазақстан
Оқиғалар

ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 15:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бүгін, 2025 жылғы 13 қыркүйекте Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданында жол бойында жеңіл көлік өртеніп кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметіне сүйенсек, Рашидов көшесінің жол бойында жеңіл автомобиль өртеніп, кейіннен газ-ауа қоспасы жарылды.

ТЖМ құтқарушылары көбікті оқпан атып, өртті толығымен жойды. Себебі анықталуда.

"Оқиға салдарынан бір адам күйік алып, ауруханаға жатқызылды",- делінген ақпаратта.

ТЖМ автокөлік салонында өрт сөндіргішті ұстауға кеңес береді!

Бұған дейін Шымкентте көлік газ құбырына соғылып, мыңдаған тұрғын газсыз қалғанын жазғанбыз.

