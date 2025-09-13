ТЖМ құтқарушылары жанып жатқан көлікті сөндірді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бүгін, 2025 жылғы 13 қыркүйекте Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданында жол бойында жеңіл көлік өртеніп кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ мәліметіне сүйенсек, Рашидов көшесінің жол бойында жеңіл автомобиль өртеніп, кейіннен газ-ауа қоспасы жарылды.
ТЖМ құтқарушылары көбікті оқпан атып, өртті толығымен жойды. Себебі анықталуда.
"Оқиға салдарынан бір адам күйік алып, ауруханаға жатқызылды",- делінген ақпаратта.
ТЖМ автокөлік салонында өрт сөндіргішті ұстауға кеңес береді!
Бұған дейін Шымкентте көлік газ құбырына соғылып, мыңдаған тұрғын газсыз қалғанын жазғанбыз.
