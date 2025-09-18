#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Оқиғалар

Алматыдағы "Байсат" базары саудаға қойылды

Қайтарылған активтерді басқару компаниясы ақпарат берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 14:39 Сурет: pixabay
Қайрат Сатыбалды қайтарған "Байсат" көтерме-бөлшек сауда орталығының үлесі E-Qazyna порталында ашық электрондық саудаға шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 18 қыркүйекте "Қайтарылған активтерді басқару компаниясы" (ҚУВА) ЖШС-де мәлімдеді.

"Аукцион өткізу күні: 2025 жылғы 18 қараша, сағат 10:00 (Астана уақыты бойынша). Бастапқы баға: 28 639 882 000 теңге", – делінген хабарламада.

Қайтарылған активтерді басқару компаниясының өкілдері атап өткендей, сауда компанияның қайтарылған активтерді басқару аясында жүргізіліп жатыр. Түсетін қаражат Арнайы мемлекеттік қорға бағытталып, қоғам мүддесі үшін әлеуметтік маңызы бар жобаларға жұмсалады.

Айта кетейік, Қайрат Сатыбалдыға қатысты жүргізілген сотқа дейінгі тергеу барысында ол өзіне тиесілі "Байсат" базарының едәуір бөлігін мемлекетке өз еркімен қайтарған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алатаудағы полигондағы өртке байланысты төтенше жағдай режимі енгізілді
17:13, Бүгін
Алатаудағы полигондағы өртке байланысты төтенше жағдай режимі енгізілді
Алматыда туристік қызметтердің рекордтық өсімі тіркелді
11:43, Бүгін
Алматыда туристік қызметтердің рекордтық өсімі тіркелді
Алматы облысындағы су қоймасы мұрагерлік арқылы беріліп, кейін мемлекетке қайтарылды
10:44, Бүгін
Алматы облысындағы су қоймасы мұрагерлік арқылы беріліп, кейін мемлекетке қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: