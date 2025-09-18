Алматыдағы "Байсат" базары саудаға қойылды
Қайрат Сатыбалды қайтарған "Байсат" көтерме-бөлшек сауда орталығының үлесі E-Qazyna порталында ашық электрондық саудаға шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 18 қыркүйекте "Қайтарылған активтерді басқару компаниясы" (ҚУВА) ЖШС-де мәлімдеді.
"Аукцион өткізу күні: 2025 жылғы 18 қараша, сағат 10:00 (Астана уақыты бойынша). Бастапқы баға: 28 639 882 000 теңге", – делінген хабарламада.
Қайтарылған активтерді басқару компаниясының өкілдері атап өткендей, сауда компанияның қайтарылған активтерді басқару аясында жүргізіліп жатыр. Түсетін қаражат Арнайы мемлекеттік қорға бағытталып, қоғам мүддесі үшін әлеуметтік маңызы бар жобаларға жұмсалады.
Айта кетейік, Қайрат Сатыбалдыға қатысты жүргізілген сотқа дейінгі тергеу барысында ол өзіне тиесілі "Байсат" базарының едәуір бөлігін мемлекетке өз еркімен қайтарған еді.
