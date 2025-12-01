#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Оқиғалар

2 млрд теңгеге арзандады: мемлекетке қайтарылған "Байсат" базары Алматыда қайта саудаға шығарылды

2 млрд теңгеге арзандады: мемлекетке қайтарылған “Байсат” базары Алматыда қайта саудаға шығарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 15:24 Сурет: sauda.e-qazyna.kz
Алматы қаласында "Байсат" көтерме-бөлшек сауда орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі үлес электронды сауда алаңына қайта қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайтарылған активтерді басқару компаниясының мәліметінше, мемлекеттік sauda.e-qazyna.kz электронды алаңында аталған серіктестік үлесін сатуға арналған қайталама аукцион жарияланған.

Берілген ақпаратқа сәйкес:

  • Сауда күні: 2025 жылғы 26 желтоқсан
  • Басталу уақыты: 11:00
  • Бастапқы баға: 26 706 317 643 теңге

Бұл сома 18 қарашада өткізілген алғашқы аукциондағы бағадан шамамен 2 млрд теңгеге төмен. Онда бастапқы құны 28 639 882 000 теңге болып бекітілген еді.

Бұған дейін Қайрат Сатыбалдыға қатысты тергеу шеңберінде оның бақылауындағы "Байсат" базарының негізгі бөлігі мемлекетке ерікті түрде қайтарылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдағы "Байсат" базары саудаға қойылды
14:39, 18 қыркүйек 2025
Алматыдағы "Байсат" базары саудаға қойылды
Қазақстанда қайтарылған активтерді басқаратын компания құрылды
11:42, 26 қыркүйек 2023
Қазақстанда қайтарылған активтерді басқаратын компания құрылды
Алматыда арнайы операция: синтетикалық есірткіні "көтерме саудада" сатушылар ұсталды
13:18, 16 қаңтар 2024
Алматыда арнайы операция: синтетикалық есірткіні "көтерме саудада" сатушылар ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: