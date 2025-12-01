2 млрд теңгеге арзандады: мемлекетке қайтарылған "Байсат" базары Алматыда қайта саудаға шығарылды
Сурет: sauda.e-qazyna.kz
Алматы қаласында "Байсат" көтерме-бөлшек сауда орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі үлес электронды сауда алаңына қайта қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қайтарылған активтерді басқару компаниясының мәліметінше, мемлекеттік sauda.e-qazyna.kz электронды алаңында аталған серіктестік үлесін сатуға арналған қайталама аукцион жарияланған.
Берілген ақпаратқа сәйкес:
- Сауда күні: 2025 жылғы 26 желтоқсан
- Басталу уақыты: 11:00
- Бастапқы баға: 26 706 317 643 теңге
Бұл сома 18 қарашада өткізілген алғашқы аукциондағы бағадан шамамен 2 млрд теңгеге төмен. Онда бастапқы құны 28 639 882 000 теңге болып бекітілген еді.
Бұған дейін Қайрат Сатыбалдыға қатысты тергеу шеңберінде оның бақылауындағы "Байсат" базарының негізгі бөлігі мемлекетке ерікті түрде қайтарылған болатын.
