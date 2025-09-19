#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Оқиғалар

Қостанай облысында 16 құқық бұзушы қоғамдық жұмысқа тартылды

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 16:45 Фото: Zakon.kz
Өңірде 16 құқық бұзушыға — 13 ер адам мен 3 әйелге — қоғамдық жұмыстар түріндегі жаза тағайындалды. Бұл шара 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енген жаңа әкімшілік жаза түрі және соттар тарапынан айыппұлға немесе қамауға балама ретінде қолданылуда.

Қоғамдық жұмыстар Әулиекөл ауданында (9 жағдай), Жітіқара және Қамысты аудандарында (әрқайсысында 2 жағдайдан), сондай-ақ Қостанай, Рудный және Меңдіқара ауданында тағайындалды. Жазаның мерзімі құқық бұзушылық бабына байланысты 10-нан 60 сағатқа дейін құрайды.

Мысал ретінде — Құсмұрын кентінің тұрғыны мас күйінде аурухана ғимаратында жанжал шығарған. Сот оған 20 сағат қоғамдық жұмыс тағайындады. Қоғамдық жұмыстар тек сот арқылы және құқық бұзушының келісімі болған жағдайда ғана тағайындалады. Олар негізгі жұмысынан немесе оқуынан бос уақытта атқарылады және жергілікті атқарушы органдар арқылы ұйымдастырылады.

Жалпы ұзақтығы — 10-нан 100 сағатқа дейін, бірақ 4 айдан аспайды. Күніне 1-ден 4 сағатқа дейін еңбек етуге болады, ал жұмыссыздар үшін — 8 сағатқа дейін, бірақ аптасына 40 сағаттан артық емес. Мысалы, қоғамдық орындарды ластағаны үшін 5 АЕК (19 660 теңге) айыппұл немесе 20 сағат жұмыс беріледі. Қайталанған жағдайда — 10 АЕК немесе 40 сағат. Ұсақ бұзақылық үшін — 60 сағатқа дейін, ал қайталанса — 100 сағатқа дейін.

Қоғамдық жұмыстар жүкті әйелдерге, 3 жасқа дейінгі балалары бар ата-аналарға, І және ІІ топтағы мүгедектерге, кәмелетке толмағандарға, 58 жастан асқан әйелдер мен 63 жастан асқан ер адамдарға, сондай-ақ Қазақстанда тұрақты тұрмайтын шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғаларға тағайындалмайды.

Бұл шара Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің бірқатар баптарына қолданылады. Олардың ішінде: отбасындағы заңсыз әрекеттер, ұсақ бұзақылық, қоғамдық орында мас күйінде жүру, аумақтарды ластау, полицияға бағынбау және басқалар бар.

Жұмысқа шығудан бас тартқан, бірнеше рет келмеген немесе мас күйінде келген жағдайда құқық бұзушы ҚР ӘҚБтК-нің 49-2-бабы бойынша қосымша жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Қостанай облыстық полиция департаментінде атап өткендей, қоғамдық жұмыстар — тек жаза ғана емес, сонымен бірге ойлануға, өз іс-әрекетін қайта бағалауға және тұрғылықты жеріндегі тазалық пен тәртіпке нақты үлес қосуға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қаңтар оқиғасының хронологиясы: 2022 жылдың қаңтарында Қазақстан аймақтарында не болды
13:39, 05 қаңтар 2023
Қаңтар оқиғасының хронологиясы: 2022 жылдың қаңтарында Қазақстан аймақтарында не болды
Ерболат Досаев жаңа қызметке тағайындалды
16:48, Бүгін
Ерболат Досаев жаңа қызметке тағайындалды
Астанада есірткінің заңсыз айналымына қатысты екі дерек анықталды
16:14, Бүгін
Астанада есірткінің заңсыз айналымына қатысты екі дерек анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: