Оқиғалар

Алматыдағы жер сілкінісінің тербелісі сезілмеді - сейсмологтар

Жер сілкінісі, Алматы, 21 қыркүйек, шұғыл хабарлама, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2025 17:00 Сурет: Zakon.kz
Төтенше жағдайлар департаменті 2025 жылғы 21 қыркүйекте Алматыда ұлттық хабарландыру жүйесінің іске қосылуына "түрткі болған" жер сілкінісі туралы ескертуге қатысты ақпарат жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жер сілкінісі сағат 16:25-те болды.  Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 9 шақырым қашықтықта орналасқан.

Жер сілкінісінің энергетикалық класы - 7.2. MPV магнитудасы - 3.8. Қазақстан аумағында жер сілкінісінің тербелісі сезілмеді.

Айта кетсек, бүгін, 21 қыркүйекте Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарының ұялы телефонына дабыл белгісімен қатар жер сілкінісі туралы шұғыл ескерту хабарламасы келіп түсті.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
