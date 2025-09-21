Алматыдағы жер сілкінісінің тербелісі сезілмеді - сейсмологтар
Сурет: Zakon.kz
Төтенше жағдайлар департаменті 2025 жылғы 21 қыркүйекте Алматыда ұлттық хабарландыру жүйесінің іске қосылуына "түрткі болған" жер сілкінісі туралы ескертуге қатысты ақпарат жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жер сілкінісі сағат 16:25-те болды. Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 9 шақырым қашықтықта орналасқан.
Жер сілкінісінің энергетикалық класы - 7.2. MPV магнитудасы - 3.8. Қазақстан аумағында жер сілкінісінің тербелісі сезілмеді.
Айта кетсек, бүгін, 21 қыркүйекте Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарының ұялы телефонына дабыл белгісімен қатар жер сілкінісі туралы шұғыл ескерту хабарламасы келіп түсті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript