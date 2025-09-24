Өскеменде тергеу изоляторына тыйым салынған заттарды өткізуге әрекет жасалды
ҚР ІІМ Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің №73 мекемесінің қызметкерлері сотталғандар мен тергеудегілерге арналған барлық заттарды мұқият тексереді. Осы жолы сөмкенің салмағы күдік туғызды. Қызметкер "етті көп салдыңыз ба?" дегенде, жігіт әзілмен "иә, шын жүректен салынған" деп жауап берген.
Алайда шаурма ішінде ешқандай ет болған жоқ. Оның орнына екі iPhone телефоны полиэтилен пакетке оралған күйде табылды.
Қамауға алынған азамат бұл әрекетін досына көмектесу мақсатында жасағанын, ішіндегі зат туралы білмегенін мәлімдеді.
Бұл жағдай ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 481-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылумен аяқталды. Іс материалдары сотқа жолданды.
Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қылмыстық атқару жүйесі департаменті тыйым салынған заттарды өткізу әрекеттері қатаң жазаланатынын, сондай-ақ мұндай әрекеттерге ешқандай ерекше тәсіл көмектеспейтінін ескертеді.