Алматыда тауда өрт болып жатыр
Алматы қаласы Бостандық ауданы Ерменсай ықшам ауданындағы тау бөктерінде құрғақ шөптен шыққан өртті ТЖМ қызметкерлері сөндіріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше оқиғаны видеоға түсірген куәгерлердің айтуынша, әл-Фараби даңғылынан жоғары Алматының тау бөктерінде түнгі аспанда лапылдаған қызыл жалын байқалады.
"Бостандық ауданында 26 қыркүйекте сағат 18:43-те өрт сөндірушілер жасағы шағын ауданға аттанды. Бостандық ауданының Ерменсай тауының баурайында қураған шөптер өртенгені белгілі болды. ТЖД бөлімшелері күшейтілген режимде жұмыс істеді. Қабылданған жедел шаралардың нәтижесінде тау бөктеріндегі құрғақ шөптің өрті қысқа мерзімде толық сөндірілді. Өрттің алдын ала ауданы 2 гектарды құрады. Зардап шеккендер жоқ". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Өрттің шығу себебі анықталуда.
2025 жылғы 25 қыркүйекте Астана қаласында қойма ғимаратының шатыры өртенген болатын.
