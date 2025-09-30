#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Оқиғалар

Жетісу облысында полиция қызметкерлері қарияға көмектесті

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 13:37 Фото: Zakon.kz
16 қыркүйек күні Көксу аудандық полиция бөліміне қарт әйел көмекке жүгінді. Оның әмиянын ішіндегі қаражатымен бірге белгісіз біреу ұрлап кеткен.

Жәбірленуші үшін бұл жағдай тек материалдық шығын ғана емес, сонымен бірге үлкен моральдық соққы болды. Дегенмен полиция қызметкерлерінің жеделдігі мен кәсібилігі әділдіктің орнауына ықпал етті. Көксу аудандық полиция бөлімінің аға жедел уәкілі Асылжан Рахматулин мен тергеуші Шалқар Саркытбаев оқиғаға бейжай қарамай, дереу іске кірісті.

Қысқа мерзім ішінде олар күдіктіні анықтап, ұстады әрі ұрланған әмиянды иесіне қайтарды. Бұл тек жоғалған мүліктің қайтарылуы ғана емес, сондай-ақ халық үшін полицияның – сенім мен қорған екенінің айқын дәлелі болды.

Қарт кісі өз алғысын білдіріп, жылы лебіздерін айтты. Осындай қарапайым, бірақ шынайы алғыс сөздері полиция қызметкерлеріне шабыт беріп, жаңа күш-қуат сыйлайды. Бұл оқиға тағы бір рет полицей мамандығының басты мақсатын көрсетті: қызмет ету – халыққа, әрдайым көмекке дайын болу.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайберген шоуының түсірілімі аяқталғанын хабарлады
13:09, Бүгін
Димаш Құдайберген шоуының түсірілімі аяқталғанын хабарлады
Алматы полициясы "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы алдында маңызды мәлімдеме жасады
16:31, 29 қыркүйек 2025
Алматы полициясы "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы алдында маңызды мәлімдеме жасады
Қарағандыда мектеп оқушылары, студенттер мен жас мамандар арасында машина жасау бойынша олимпиада финалы өтті
14:00, 29 қыркүйек 2025
Қарағандыда мектеп оқушылары, студенттер мен жас мамандар арасында машина жасау бойынша олимпиада финалы өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: