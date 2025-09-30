#Қазақстан
Оқиғалар

Қарағандыда қалта ұрысы ұсталды

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
Қарағанды қаласында полиция қызметкерлері қоғамдық көлікте қалта ұрлығын жасаған 30 жастағы ер адамды қолға түсірді.

Оқиға қаладағы автобустардың бірінде болған. Күдікті жолаушы әйелдің сөмкесінен iPhone 13 смартфонын жасырын ұрлап кеткен.

Алайда ол ұрланған телефонды сатып үлгермей, тәртіп сақшыларының жедел әрекетінің нәтижесінде ұсталды. Ұрланған зат иесіне қайтарылды.

Жәбірленуші – 34 жастағы қала тұрғыны телефонының жоғалғанын дүкенде төлем жасау кезінде ғана байқаған.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдіктінің қала аумағында бұрын жасалған басқа да ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексеріліп жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
