Экс-банкир Жомарт Ертаевты босату туралы шешімнің күші жойылды
Алатау қаласының соты 2025 жылғы 2 қыркүйектегі қаулысымен Ертаевты "Қазақстан Республикасының Конституциясының отыз жылдығына байланысты амнистия туралы" заңның 3-бабының 6-тармағына сәйкес 11 ай 16 күн өтелмеген мерзімінен босатқан болатын.
Алматы облыстық сотының баспасөз қызметі 2025 жылғы 2 қазанда түсіндіргендей, аталған тармаққа сәйкес, ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған, теріс мінез-құлық деңгейі жоқ сотталғандарға жазаны өтеуіне бір жылдан аз қалған жағдайда өтелмеген жаза мерзімі қысқартылады.
Алайда сот алқасы материалды зерттей келе мынаны анықтады:
- Ертаев екі үкіммен сотталған – 2020 жылғы 16 қарашадағы және 2021 жылғы 3 наурыздағы;
- Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының 2021 жылғы 25 маусымдағы қаулысымен осы үкімдердің жиынтығы бойынша жаза мерзімі белгіленген;
- Алайда аталған қаулыда бірінші үкім бойынша өтелген жаза мерзімі есепке алынбаған, Ертаевқа жаза мерзімі қай үкімнен бастап есептелетіні көрсетілмеген;
Алатау қаласы сотының қаулысы мен №14 мекеме анықтамасындағы өтелмеген жаза мерзімдерінде айырмашылықтар бар;
Сонымен бірге мекеме анықтамасы басшының қолымен бекітілмеген.
Осы мән-жайларға байланысты сот Ертаевқа амнистия қолдану туралы қаулының күшін жойып, оның өтінішін қанағаттандырудан бас тартты.
Еске сала кетейік, экс-банкир Жомарт Ертаевқа алғашқы үкім 2020 жылғы қарашада Алматыда шыққан. Ол "Bank RBK"-ға тиесілі 144 млрд теңгені жымқырды деп танылып, орташа қауіпсіздік колониясында мүлкін тәркілей отырып 11 жылға бас бостандығынан айырылған. 2021 жылғы наурызда оған қатысты екінші қылмыстық іс бойынша тағы үкім шығарылып, 9 жылға сотталған. Жиынтық мерзім – 11 жыл. Ал 2021 жылғы мамырда Ертаевтың жаза мерзімі 9 жылға дейін қысқартылған еді.